El Senado aprobó la reforma laboral y la convirtió en ley: 42 votos a favor y 28 en contra

Se eliminó el polémico artículo sobre licencias médicas

La votación consolidó un nuevo triunfo legislativo para el Gobierno

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de aceptar las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, en una sesión atravesada por manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional.

La mayoría fue construida por el oficialismo junto a sectores considerados dialoguistas, lo que permitió alcanzar un resultado holgado en favor del proyecto.

Cómo fue la votación en el Senado

El respaldo final reflejó el escenario anticipado en los días previos. La norma fue aprobada con 42 votos positivos frente a 28 en contra y las abstenciones de Natalia Gadano y José Carambia.

Desde el oficialismo celebraron el resultado como un nuevo hito legislativo en la gestión del presidente Javier Milei, en el marco de su programa de reformas estructurales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un rol central en las negociaciones con sectores aliados para garantizar los consensos necesarios. Tras la votación, encabezó una imagen junto a los senadores libertarios en señal de celebración.

Qué cambios incluye la reforma laboral

La Cámara alta convalidó la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir hasta un 50% el salario de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves. Ese punto había generado fuertes cuestionamientos durante el debate en Diputados.

Sin embargo, el texto aprobado mantiene otros aspectos controvertidos señalados por la oposición, entre ellos:

Nuevas regulaciones sobre indemnizaciones.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Supresión de la ultraactividad de convenios colectivos.

Restricciones a las tutelas sindicales.

Limitaciones al derecho de huelga.

Derogación de estatutos profesionales.

Modificaciones en el financiamiento del INCAA.

La aprobación de la reforma se produce en un contexto de tensión social y sindical, con protestas en las cercanías del Congreso mientras se desarrollaba la sesión.

Con esta sanción, el Gobierno suma una nueva herramienta legislativa dentro de su agenda de reformas económicas y laborales, que continúa generando debate político e institucional en todo el país.