El Senado convirtió en ley el recorte de subsidios de gas de Zonas Frías: San Luis queda afuera del beneficio

El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la reforma del régimen de Zonas Frías, que reduce el alcance de los subsidios al gas natural. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra, en una sesión en la que el bloque peronista se retiró del recinto antes del tratamiento del proyecto.

La nueva normativa restringe el beneficio automático a las regiones consideradas de temperaturas más extremas: la Patagonia, la Puna y Malargüe. De esta manera, quedan excluidas numerosas localidades que habían sido incorporadas al régimen mediante la ampliación aprobada en 2021.

¿Qué pasa con San Luis?

Entre las provincias afectadas se encuentra San Luis, cuyos usuarios dejarán de contar con el beneficio de Zona Fría bajo el esquema anterior. La reforma alcanza a localidades de distintas provincias que habían ingresado al régimen durante la ampliación de 2021.

En el caso puntano, el impacto fue señalado por medios locales a partir de la votación de los senadores Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, quienes acompañaron la iniciativa. El senador Fernando Salino, en tanto, se retiró del recinto al comenzar el tratamiento.

Más de tres millones de usuarios alcanzados

Según distintas estimaciones difundidas tras la sanción, la modificación impactará sobre más de tres millones de usuarios y dejará fuera del régimen a unas 90 ciudades de diferentes provincias. Las cifras varían según el criterio utilizado para contabilizar hogares y usuarios alcanzados.

La reforma modifica el esquema que había sido ampliado en 2021, cuando el régimen de Zonas Frías incorporó nuevas localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy, entre otras.

El acuerdo con las provincias del norte

La aprobación en el Senado estuvo precedida por un acuerdo político entre el Gobierno nacional y gobernadores de provincias del norte. Como parte de ese entendimiento, se planteó establecer subsidios a las tarifas de electricidad durante los meses de verano para usuarios de esas regiones.

El respaldo a la iniciativa incluyó a senadores de distintos bloques y a legisladores peronistas de provincias del norte, entre ellos Guillermo Andrada, de Catamarca, Carolina Moisés, de Jujuy, y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, según el detalle de la votación difundido tras la sesión.

El objetivo económico del Gobierno

Desde el Gobierno nacional se sostiene que la modificación permitirá reducir el costo de los subsidios energéticos y avanzar en el ordenamiento de las obligaciones vinculadas al sistema energético y a CAMMESA, la empresa encargada de la administración del mercado eléctrico mayorista.

La reforma generó cuestionamientos entre sectores políticos y representantes de las provincias cuyos usuarios pierden el beneficio, debido al posible impacto que la eliminación del descuento tendrá sobre las facturas de gas.

Con la sanción del Senado, la modificación del régimen de Zonas Frías quedó convertida en ley y abre una nueva etapa en el esquema de subsidios energéticos vigente en el país.