El Senado de la Nación convirtió en ley la Interrupción Legal del Embarazo

Con 38 a favor, 29 en contra, cuatro ausentes y una abstención, el Senado convirtió este miércoles en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ya había obtenido media sanción de Diputados el 11 de diciembre. Los cambios que aceptó hacer el oficialismo en la reglamentación fue lo que terminó destrabando el debate y convenció a algunos senadores de votar a favor.

Con estos números, se invirtió el resultado que se había dado en la votación en la Cámara Alta en 2018. En ese momento, el proyecto de la campaña por el aborto legal obtuvo 38 votos en contra y 31 a favor.

La sesión comenzó pasadas las 16 y se extendió por 12 horas, hasta que se votó en el recinto y en forma virtual.

Cerca de las tres de la mañana Carla Vizzotti, Máximo Kirchner, Elizabeth Gómez Alcorta, Sergio Massa, Malena Galmarini y Dora Barrancos se acercaron al recinto de la Cámara Alta para estar presentes durante la votación.

El cambio que se incorporará a la reglamentación fue una de las modificaciones pedidas por el senador Alberto Weretilneck, de Río Negro. Se eliminará la palabra “integral” del concepto de salud de los artículos 4 y 16.

Lo anunció Norma Durango a los integrantes del cuerpo. además, los senadores acordaron aspectos de la reglamentación de los artículos 4, 6, 10 y 16.

El debate minuto a minuto

3.36 – “Esta ley es prácticamente la misma que rechazamos en 2018″

El senador José Mayans se refirió a la votación de la media sanción y remarcó que “los 117 votos en contra fueron contra toda presión”. También consideró que allí “tuvo prácticamente paridad”, con “una cifra mínima de diferencia”.

El senador también se refirió al debate que se llevó adelante dos años atrás en ambas cámaras. “Esta ley es prácticamente la misma que rechazamos en 2018 y esto fue tratado y discutido”, cuestionó.

Tras remarcar que “la vida se inicia desde la concepción”, Mayans afirmó que “para tener jerarquía constitucional tiene que contar con los dos tercios de ambas cámaras”. Por este motivo, pidió “respetar la Constitución y los tratados internacionales” y advirtió que “la decadencia de un Estado es cuando ni el Presidente, ni los legisladores respetan la Constitución”.

“Estamos de acuerdo con las libertades individuales siempre y cuando no dañe a un tercero”, enfatizó.

En sus discursos, el senador oficialista, visiblemente molesto con el tratamiento de la ley, apuntó contra el presidente Alberto Fernández cuando habló de “decadencia” del Estado si no respeta la Constitución y contra la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, al recordarle que ella dice “la patria es el otro”. “La patria es el otro, como usted dice”, le recordó a la exmandataria luego de remarcar que “hay vida desde la concepción”.

3.12 – “Si se aprueba esta ley mañana la sociedad no va a ser la misma”

La senadora Anabel Fernández Sagasti consideró que si el proyecto “es ley, va a ser una bisagra en la Argentina”. “Si se aprueba esta ley mañana la sociedad no va a ser la misma. El Estado no va a ser el mismo. Ya no nos van a empujar más a la clandestinidad. Además habremos conquistado el poder de decidir”, consideró.

En el mismo sentido, sostuvo que se se logra que sea ley “queda un horizonte muy bueno”, porque se va “a mostrar que la dirigencia política es capaz de poner adelante los reclamos de la mayoría”. “Si hoy lo logramos ¿por qué no ponernos nuevas metas’”, se preguntó.

También consideró que “el Estado nacional y el Ejecutivo ha tomado una decisión difícil, con mucho coraje”. “Lo más fácil es seguir mirando hacia otro lado. Es hacer y seguir haciendo lo que se viene haciendo hace siglos. Pero los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Las mujeres abortamos, ya lo decidimos. Abortan las universitarias, las profesionales, las trabajadores, la secundarias. Nuestras madres abortaban, nuestras abuelas abortaban”, detalló la senadora.

“Si hoy saldamos esta deuda de la democracia, las mujeres vamos a haber conquistado el derecho y el poder de decidir sobre nuestro proyecto de vida”, afirmó y reiteró que “quienes no están de acuerdo, nadie los va a obligar”, pero sí “el Estado se va a hacer cargo de brindarles salud a mujeres que han decidido interrumpir su embarazo”.

2.50 – “Todos sabemos que se aborta clandestinamente en la Argentina. ¿Qué hacemos como Estado?”

El senador Luis Naidenoff aclaró que no representa la posición de su bloque, ni de su partido: “vengo a representar la voz de mi conciencia, pero no quiero refugiarme en mi conciencia”. “Vengo a identificarme con muchos que están convencidas que la discusión no tiene que ver con creencias o dogmas, sino cuál es el rol del Estado ante una realidad”, afirmó.

Al referirse a los argumentos durante toda la jornada, señaló que “si de ampliación de derechos se trata hay dos parámetros: la libertad y la igualdad, todo el debate ha girado sobre eso”.

Tras señalar que “las mujeres ya decidieron sobre su propio cuerpo independientemente de lo que podamos pensar”, afirmó que el proyecto que se debate “no es una ley que está habilitando a las mujeres a abortar” porque “se aborta en la Argentina”. Y agregó que “la sociedad lo resolvió: con el peso del dinero que garantiza a las que tienen el acceso a la salud y la ausencia de consecuencias penales, las que no tienen dinero ni recursos tienen la condena de las peores prácticas y la persecución legal”.

“Todos sabemos que se aborta clandestinamente en la Argentina. Todos sabemos que la clandestinidad es el denominador común en la Argentina. ¿Qué hacemos como Estado?”, se preguntó. En el mismo sentido aseveró que “nadie quiere el aborto en la Argentina” y destacó que “la ley protege la desigualdad”, porque “las mujeres pobres se perjudican con la clandestinidad en la Argentina”.

Recordando el debate de 2018, cuando el mismo cuerpo legislativo rechazó la ley, el senador remarcó: “pasaron dos años, que alguien me traiga una estadística si en sus provincias mermó la clandestinidad”.

2.33 – “Esta ley trae la negación del acceso a la vida”

La senadora Silvia Elías de Pérez, que al iniciarse el debate en el recinto había anticipado que acudirá a la Justicia si la IVE se convierte en ley, comenzó su discurso de cierre destacando que “toda vida vale, sin que importe si deseados o no deseados y por lo tanto tiene que ser cuidada y protegida”.

“Si se convierte en ley significa que el Estado ha tirado la toalla en esta pelea por la vida”, afirmó y consideró que “esta ley trae la negación del acceso a la vida”.

Para la senadora, la ley de IVE “no pasa ningún test de constitucionalidad” y pidió hacer “una valoración ética” cuando se definen políticas públicas. También cuestionó que “este proyecto promueve el aborto” y “avasalla las autonomías provinciales”.

La senadora anticipó que se “van a presentar recursos a lo largo y ancho del país hasta que algún juez la declare inconstitucional” y cuestionó que quienes cambiaron su voto “han cedido a la presión más que a la convicción”.

1.46 – “No creo que corresponda darle el enfoque religioso que se le quiere dar”

El senador de Alberto Weretilneck había pedido cambios en el alcance del término “salud integral” al momento de la promulgación. El oficialismo aceptó que se observe parcialmente para dar claridad al objetivo de la propuesta que es mantener las causales de la interrupción legal del embarazo vigentes desde 1921 y quitar parcialmente la palabra integral. En 2018 había acompañado el proyecto. Al finalizar su discurso agradeció el cambio.

“No creo que corresponda darle el enfoque religioso que se le quiere dar”, afirmó a poco de comenzar su exposición y destacó que “a través de la lucha, de la pasión del colectivo de mujeres hoy estamos discutiendo esto porque es absolutamente inevitable que la Argentina discuta esto”. “Hay una generación de jóvenes que nos desafía y nos atropella sanamente”, consideró.

Tras recordar una serie de hechos históricos que sucedieron a lo largo de 100 años, remarcó que con este debate “estamos poniendo en crisis nuestro sistema”. “No hay que asustarse ni apenarse por el resultado que vaya a suceder”, pidió y agregó: “Esperemos que con el correr del tiempo, lo que hoy pareciera que no nos iba a reconciliar termine normalizándose”.

“Dentro de 100 años, cuando se esté debatiendo en este Senado, los argumentos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo alguien va a decir ´mirá las cosas que se discutían en ese momento’”.

En cuanto a sus cuestionamientos al proyecto, explicó que su “planteo tiene que ver con el equilibrio del derecho que se le otorga a la mujer gestante, pero por otro lado los derechos que tenemos que garantizarle a quienes tienen que instrumentarlo”.

Al finalizar agradeció al presidente Alberto Fernández y los funcionarios “que valoraron, receptaron y aceptaron nuestras diferencias con el proyecto que vino de la Cámara de Diputados”. Planteó que la incorporación de “salud integral” iba a “judicializar” el proyecto y consideró que “eliminar el concepto de salud integral la va a hacer una ley viable”.

“Convencido desde lo personal de que es absolutamente necesario e imprescindible sancionar esta ley y con las modificaciones ya sea en el voto parcial y en la reglamentación, voy a acompañar esta ley”, concluyó.

1.20 – “Las malas leyes no resuelven problemas”

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, sostuvo en su exposición que “la discusión es muy profunda” porque lo que se está debatiendo es “la vida, la empatía con el otro, de convivir con el distinto, de ayudar al débil”. “El Papa llamó la forma más alta de la caridad, nació para proteger el desprotegido. Allí radica la diferencia de los que apoyan esta mala ley. Mala ley porque tiene problemas técnicos, viola libertades. Las malas leyes no resuelven problemas”, sostuvo.

“Coincido en que ninguna mujer debería ir presa por realizarse un aborto. También considero legítimo que se busque un camino para que la mujer pueda abortar sin peligro. Pero el problema es el conflicto de derechos. Creemos que el débil es el embrión, el feto. Y que la política debe buscar maneras de cuidarlo, de protegerlo y de darle voz sin que la madre pierda su vida. Ese es nuestro llamado. No es que no ha habido alternativas. Considero que ha sido un hito el debate de 2018″, completó.

0.57 – ”En 2018 el proyecto quedó trunco, ahora todo indica que el resultado va a ser distinto”

El senador Martín Lousteau, al comenzar su intervención recordó que acompañó el debate en Diputados. Es uno de los integrantes de la Cámara Alta que militó el proyecto en 2018 y que volvió a hacerlo este año. “Después de muchas décadas el 2018 marcó un hito, pero la sanción de aquel proyecto quedó trunco, ahora se retomó y todo indica que el resultado va a ser distinto”, señaló.

“El valor de la vida es una construcción social”, afirmó el senador y agregó que “quienes objetan esta ley no reconocen el dilema, quienes apoyan la ley sí reconocen el dilema”. “¿Alguien genuinamente puede pensar que sabe más y mejor que la mujer o la persona gestante lo que vale la vida que lleva adentro?”, aseveró.

En cuanto al debate sobre la cuestión sanitaria, Lousteau recordó que “hay cientos de miles de aborto por año en la Argentina” y “una mujer fallece cada diez días por abortos clandestinos”. “¡Vaya si es un tema de salud pública!”, reafirmó.

“Algunos parecen legislar del lado de la no ampliación de derechos”, cuestionó el senador y recordó que hay algunos poderes que ejercen presiones, pero que “la política debe poder administrar esas presiones”.

“Se oponen a la ampliación de derechos de las mujeres y de las personas gestantes. 11 millones de mujeres quieren este proyecto, si fuera cualquier otro colectivo saldríamos corriendo a garantizarlo. La pregunta es porqué a este colectivo no. Creo que es porque aún no nos damos cuenta que discriminamos a las mujeres”, afirmó.

00.50 – “Que los úteros dejen de transformarse en un territorio político controlado por los hombres y el Estado”

El senador del FTD de Chubut Alfredo Luenzo pidió “dejar de criminalizar a la mujer” y “diferenciar entre el goce y la capacidad reproductiva de la mujer”. Las palabras del legislador fueron muy celebradas en redes. “Dije en 2018 que era un machista en recuperación. Hoy, afortunadamente, hemos notado que hay muchos machistas en recuperación en la sociedad argentina”, destacó.

“Si lo hombres pudiéramos embarazarnos, este debate estaría saldado hace décadas”, señaló.

0.32 – Julio Cobos ratificó su decisión de no acompañar el proyecto

El senador de Mendoza y exvicepresidente de Cristina Kirchner volverá a votar de forma negativa al aborto legal.

00.09 – “Acá no hay Salud porque el embarazo no es una enfermedad”

“No se vuelve de una interrupción del embarazo porque es irreversible: no se puede volver a revivir a un inocente”, dijo Silvia Giacoppo, senadora por Jujuy, de la UCR. Para la legisladora radical, el IVE “es la finalización de la vida”. “No hablemos de hipocresía, siendo hipócritas”, pidió.

“Acá no hay Salud porque el embarazo no es una enfermedad”. Además, cuestionó el término “seguro”. “Es una intervención, hay riesgo”, precisó. A la vez remarcó que “no es gratuito porque lo paga el Estado”.

23.45 – “Hay sectores de poder que han puesto la espada sobre la cabeza de cada uno de nosotros”

La senadora por La Rioja María Clara del Valle Vega (Mediar Argentina) llamó a quienes se oponen a la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a mantener sus posiciones y convicciones más allá de cuál sea el desenlace de la votación.

“No considero que el aborto legal, seguro y gratuito será la última etapa”, aseguró la legisladora que se definió como parte de “todo el norte Argentino que es celeste”.

La senadora también aseguró haber recibido presiones en los días previos a esta sesión, e incluso minutos antes de iniciar su discurso.

“Hasta hace un momento recibí mensajes de uno u otro lado. Hay sectores de poder que han puesto la espada sobre la cabeza de cada uno de nosotros”, señaló.

23.33 – “Las mujeres católicas abortan”

Gladys González, senadora por Buenos Aires Pro, hizo una dura crítica a la Iglesia. Reveló que tuvo una crianza profundamente religiosa, incluso, que perteneció al Opus Dei. Sin embargo, decidió en 2018 votar a favor del proyecto. La legisladora contó que desde entonces recibe mensajes intimidatorios, incluso, de su propio hermano. “Por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor”, dijo al contar que había perdido su cuarto embarazo. “Con mucho dolor entendí que el Dios en el que creo no es un Dios que castiga, es un Dios que ama, que es compasión esperanza”, dijo.

“¿Creen que es cristiano condenar a una mujer que tiene que irrumpir un embarazo?, preguntó en el recinto. “Quiero preguntarle a mi Iglesia: ¿No será hora de hacer una autocrítica?, ¿por qué tardamos tanto en entender la importancia de la educación sexual?”, reclamó y observó: “Nuestras mujeres católicas abortan. ¿Por qué queremos imponer por ley, castigo y criminalizar con la vara de nuestra religión cuando no lo pudimos hacer con la fe?”.

“No podemos imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino, menos cuando hemos fallado. Hay sectores que todavía se oponen a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos”, cuestionó. “No puede ser la muerte la condena por ser pobres. Debemos hacernos cargo como Estado y como Iglesia que llega tarde. En vez de puertas cerradas, quiero puertas abiertas. La clandestinidad mata, no salva ninguna vida”, cerró.

23.29 – “No puedo votar esta ley porque voy a ser responsable de penalizar a inocentes”

El senador por Entre Ríos del Pro, Alfredo De Angeli, hizo una enérgica alocución sobre los motivos por los que no dará su voto para que se apruebe el proyecto. “No puedo votar esta ley porque voy a ser responsable de penalizar a inocentes: médicos y enfermeros”, señaló.

23.10 – Edgardo Kueider, uno de los senadores que no había comunicado su voto, prefirió no exponer

23.05 – “Este proyecto no va a ser de nadie en especial, la única bandera son los derechos de las mujeres”

Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, anticipó que votará a favor de la iniciativa. “No podemos obligar a nadie que transita su vida como nosotros creamos que debe transitarla”, argumentó su postura.

“Este proyecto no va a ser de nadie en especial, la única bandera son los derechos de las mujeres”, consideró la senadora de la oposición sobre el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández como una de sus promesas de campaña.

Tagliaferri es una de las promotoras de la norma en el sector “verde” del Senado que acompañó la medida del Gobierno, afirmó que “la interrupción del embarazo debe ser el último eslabón” al que debe acudir una mujer.

“Se necesita educación integral y anticonceptivos para que en última instancia aquella mujer que así lo desee pueda optar”, subrayó.

“El proyecto de la maternidad no puede ser impuesto, debe ser elegido”, opinó y concluyó: “Fortaleciendo las autonomía la Argentina podrá crecer en plenitud”.

22.45 – Sergio Leavy: “Odio el aborto”

“Personalmente, me opongo, odio el aborto. Claramente, los argentinos nos oponemos, pero existe. Todos los argentinos no lo queremos pero existe”, comenzó Sergio Leavy, senador Salta del FTD. “En 2018 participé ya del debate, era una ley diferente. Esta ley está mejorada. Me di cuenta que no se trata de mí, de mi creencia o de mi formación, es una situación que compete a muchas mujeres. He intentado comprender a las mujeres que deciden aborta y me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, solo les da un marco legal y seguro

“Hay mujeres que hacen un esfuerzo sobrehumano. Hay mujeres que hacen todo para ser mamás, hay otras que deciden interrumpirle y creo que el Estado debe participar y resolver esa situación”, dijo Leavy que había sido consignado como uno de los votos indecisos debido a que anunció en los últimos días que repensaría su postura. Finalmente, reveló que esta vez su voto será afirmativo.

22.42 – “No será momento que nos dejen c… en paz”

El senador porteño Mariano Recalde citó a la periodista Angela Lerena para ilustrar la lucha feminista. “Hoy la patria es la otra. Qué sea ley”, cerró.

22.35 – Un senador propuso una consulta popular que defina la ley

Guillermo Snopek, del Frente de Todos, propuso una consulta popular para dirimir el debate sobre la IVE. “A través del sufragio que la gente decida”, propuso y advirtió: “Jujuy (su provincia) tiene el índice más alto de suicidio adolescente por encima de la media”. “Que decida el pueblo a a través del voto”, reiteró. “Estoy a favor de la vida desde la concepción”, precisó.

22.22 – “La ley va a llevar a una sociedad más justa”

Juan Mario Pais, senador por Chubut FDT adelantó que votará de forma afirmativa. “La ley va a llevar a una sociedad más justa”, consideró y cuestionó los argumentos de los senadores que rechazan el proyecto basándose en la Constitución y los Tratados internacionales. “Esta ley no vulnera los Derechos del Niño”, afirmó. “Estamos hablando de los Derechos Humanos de la mujer que es discriminada”, dijo. Pais recordó las palabras de Fernando “Pino” Solanas, que murió el 6 de noviembre en París. No fue el único en el recinto que lo mencionó para argumentar su voto a favor.

21.58 – Lucila Crexell: “El aborto clandestino es una historia silenciosa que mata y que todavía muchos se niegan a ver”

Lucila Crexell, del Interbloque Federal de Neuquén, otra de las consideradas “indecisas”, acompañó el proyecto de ley y se mostró en contra de dos posiciones extremas en el debate y señaló: “No cambié mi forma de pensar, cambié mi enfoque”. “El aborto clandestino es una historia silenciosa que mata y que todavía muchos se niegan a ver. Se afirma que el aborto no es la solución y no es la única solución”, dijo.

“El aborto sucede donde han fallado las instancias de prevención, han fallado las instituciones religiosas, de salud, de justicia, la sociedad en sus diferentes facetas”, enumeró de forma crítica. “Pido que dejemos de hablar con eufemismos. Es un debate que debe darnos una solución. Los abortos existen. Falló la estrategia punitiva. Muchas mujeres sufrieron la aplicación de una justicia injusta”, reflexionó.

“Creo que esta ley no les cambia nada a los que se oponen pero así a las que las mujeres que lo necesitan. Negar la cantidad de abortos que ocurren en nuestro país, es un acto de enorme hipocresía”.

21:31 – La definición de Olalla, un voto clave

La senadora Stella Maris Olalla (UCR) era una de las indecisas y su discurso, uno de los más esperados de la noche. “Adelanto voto positivo”, cerró la legisladora y con esto puso definitivamente arriba a los “verdes”. “A mi manera de ver el Estado argentino es un estado laico e independientemente de las cuestiones de conciencia, prescinde de cuestiones religiosas. En consecuencia, no es una cuestión de vida o de muerte”, dijo Olalla. Y siguió: “Se trata de una cuestión de derechos. El Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser incorporada como una nueva causa habilitante”, cerró justo antes de revelar que votará a favor de la iniciativa.

21:23 – “Considero farisea la actitud de aquellos que defienden la vida embrionaria y no adoptan la misma actitud ante aquellos pibes lanzados a la miseria”

El senador santafecino Roberto Mirabella (FDT) comenzó su exposición marcando la contradicción “farisea” de quienes defienden la vida embroniaria” y “no adoptan la misma actitud ante aquellos lanzados a la miseria”. Más adelante marcó que “los argentinos hemos debatido mucho este tema y la criminalización fracasó”, en referencia al debate del 2018. “La discusión es si la persona gestante va a poder realizarlo de forma segura o de forma clandestina y con riesgo de vida. Estoy convencido que la sanción de estas dos leyes cumplirán sus objetivos. Tanto para alcanzar menos abortos y menos complicaciones por abortos inseguros pero también va a cumplir otros objetivos como tener más derechos reproductivos”, cerró.

21.10 – Una senadora pronosticó una maldición para la Argentina si se aprueba el proyecto

Se trata de María Belén Tapia, de la UCR, que afirmó que “los ojos de Dios están mirando el corazón de cada uno de los senadores”. Para la legisladora, el futuro del país depende del futuro de la iniciativa. “Bendición si valoramos la vida, maldición si escogemos matar inocentes”, pronosticó.

20.44 – “Este debate nos distrae y nos divide como sociedad”

“Fue un año marcado por la pandemia”, contextualizó Claudio Poggi, del bloque Avanzar de San Luis. “Estamos terminado el 2020 y no vemos la luz”, mencionó sobre el contexto social económico argentino. Para el legislador, éste es ”es un momento totalmente inoportuno” para tratar el IVE. “Es un tema que nos distrae, nos divide como sociedad, cuando más que nunca tendríamos que potenciar la solidaridad”. “Lo que prima es el derecho a la vida, por encima a cualquier otro derecho”, dijo aunque admitió que “puede correr riesgo la vida de la mamá” en un aborto clandestino. “Estamos legislando sobre las consecuencias y no sobre las causas”, afirmó e hizo hincapié en los mecanismos de la adopción.

20.38 – “He escuchado a opinar a senadores de los sentimientos de las mujeres como si tuvieran útero”

Matías Rodríguez, del FDT de Tierra del Fuego, cuestionó a los senadores varones que argumentaron su voto negativo apelando a la emotividad. 2He escuchado a opinar a senadores de los sentimientos de las mujeres como si tuvieran útero”, criticó.

“Los hombres tenemos la obligación de acompañar. No puedo concebir que los varones votemos en contra de los derechos de las mujeres. Son las mujeres las que sufren, son perseguidas y torturadas. A nosotros, los varones, nunca nos va a pasar”, dijo e invitó a los legisladores varones que están en contra del aborto legal “que se abstengan de votar contra las mujeres”.

20.07 – “No podemos más seguir conviviendo con abortos clandestinos en la Argentina”

Nora Giménez, senadora por Salta FTD, remarcó: “Nadie nos regaló nada (a las mujeres), todo lo logramos con lucha”. Para la legisladora la ley representará una reivindicación para la mujer. “Tenemos una deuda histórica”, subrayó. “Ponemos sobre la mesa el compromiso de conquistar más derechos para las mujeres. No podemos más seguir conviviendo con abortos clandestinos en la Argentina”, exclamó. “La mujeres que tiene nla valentía de decidir sobre su propio cuerpo son tratadas como asesinas por el Estado argentino”, dijo en contra de la judicialización de los casos. “Queremos que este Estado se ponga de pie desde el área de Salud”, reclamó.

19.48 – “La vida es un don de Dios”

Con un pañuelo celeste en cada una de sus muñecas, Antonio Rodas, senador del FTD por Chaco, dijo a modo introductorio: “No sé si es el momento de tratarlo hoy, pero fue una promesa de campaña de nuestro Presidente” y destacó: “Es un tema sensible” y señaló que en en el mundo “hay 2 mil millones de cristianos católicos, el 90 por ciento de nuestra población es católica o evangelista”. El legislador se proclamó a favor de “la defensa de la vida y la justicia”.

“Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que honrar la vida”, dijo antes de leer un textual del Papa Francisco. Para Rodas, la iniciativa feminista “es hacer prevalecer un derecho sobre el otro”. Y reclamó: “No podemos modificar nuestra Constitución Nacional por una ley”. Remarcó, a la vez, en referencia al embarazo, que “se necesitan dos personas” para lo que llamó “la expresión del amor” y lo contrapuso: “Para la interrupción del embarazo, se necesita solo una”. “La vida es un don de Dios”, cerró.

19.43 – “Esto nos hace sacarnos las caretas”

“Esto una decisión política”, remarcó Ana María Ianni, senadora del FDT Santa Cruz, al adelantar su voto a favor del proyecto del aborto legal. La legisladora celebró los cambios que consensuaron en la Cámara Alta. “Esto demuestra que no es un debate exprés”, afirmó. “Hoy seguramente esta libertad de decidir, será ley”, concluyó.

19.31 – “Ambos colores defienden la vida”

En un intento por cerrar “la grieta” que abrió el debate, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, puntualizó que, a través de los colores (verdes y celestes), se comenzó a “estigmatizar a mujeres”. “A las celestes les dicen pacatas, a las verdes, que no respetan la vida. Creo que ambos colores defienden a la vida y respeto a ambas (posturas)”. Rodríguez Machado mencionó que existe un falso dilema que divide las posiciones y pidió encontrar un punto medio que “siempre es la ley”, dijo al adelantar su voto positivo. “De esta forma va a bajar la cantidad de abortos clandestinos. Yo también defiendo la vida”, aseguró.

19.27 – “No tuve una educación sexual como hubiera querido tener”

Roberto Basualdo, senador por San Juan, del bloque Producción y Trabajo, admitió: “No tuve una educación sexual como hubiera querido tener y peor, no se las transmití a mis hijas”. Sin embargo, observó que “tendríamos que estar hablando de cómo hacer para prevenir. Esta ley no sirve. Voy a votar en contra”, dijo.

18.59 – “No me siento responsable de las muertes después de haber votado en contra”

Maurice Closs, senador por Misiones del Frente de Todos, expuso las razones por las que votará en contra del proyecto y aseguró: “No me siento responsable de las muertes después de haber votado en contra”, dijo sobre la misma postura que tomó en 2018. Y aclaró: “Ni acuso de homicidio a quienes están a favor”. A la vez, aclaró sobre su posición contraria a una iniciativa del Gobierno, de su mismo signo político: “No se debe partidizar esta cuestión. El presidente sabe que tiene nuestro acompañamiento”. “Esto no es innovación”, dijo y aseguró que en Misiones “el rechazo es mayoritario”.

18.50 – “Vengo de una época en la que a las mujeres no las dejaban andar en bicicleta”

“Vengo de una época en que la que las madres no dejaban andar en bicicleta a sus hijas porque querían entregarlas casi castas. No se les permitía ir a la universidad porque lo que tenía que hacer una mujer era conseguir un buen marido. Cuando yo nací, las mujeres no votábamos”, enumeró Silvia Sapag, senadora por Neuquén del Frente de Todos. “Basta de trato inquisitorio”, pidió.

18.47 – “¿Vamos a condenar a las niñas a ser madres?”

Humberto Schiavoni, senador del PRO, remarcó que en Misiones, su provincia, “más del 70 por ciento de las adolescentes declaran posparto que no era un embarazo no deseado”. Y destacó que la mayoría son “producto de violencia intrafamiliar “¿Vamos a condenar a estas niñas a ser madres?”, preguntó. “Tenemos que ser conscientes que estamos frente a los derechos de la mujer y el derecho a decidir sobre el futuro de su vida”, concluyó.

18.35 – “Me llegaron mensajes pidiendo que abortara a mi propia hija”

María Eugenia Catalfamo, senadora por San Luis del FTD, contó por qué no estuvo presente en el recinto en el debate de 2018, pese a estar a favor del aborto legal. La legisladora cursaba los últimos momentos del embarazo de su primera hija. “Era un embarazo deseado. Fueron días difíciles. Me llegaban miles de insultos por redes y a mí teléfono particular, incluso, el pedido de que abortara a mi propia hija”, relató y aseguró que el estrés de la situación le provocó complicaciones en el embarazo que fue prematuro.

Sin embargo, consideró: “El debate de 2018 fue sumamente necesario”. “Este tema era un tabú, hoy la sociedad se atreve a debatirlo libremente, con una posición o con otra”, subrayó. Por otro lado, criticó: “No puedo entender cómo aún hoy las mujeres tenemos que ceder nuestra autonomía. Esta ley viene a sacarnos de la clandestinidad viene a darnos justicia social”, cerró.

18.03 – “Mi voto es por una mujer libre”

La senadora rionegrina Silvina García Larraburu, que en 2018 había votado en contra de la iniciativa, ratificó que esta vez acompañará el proyecto de ley. Durante su discurso, les agradeció a sus “compañeras de bloque y militancia” por “obligarla a abrir la cabeza con respeto”.

“Aprendí mucho en estos dos años y siento que haber transitado por los dos pensamientos respecto a esta ley me da una plusvalía para entenderla desde un lugar más amplio e integral, de más amor y empatía”, afirmó. “Entiendo, con una fuerte base peronista, que debemos acompañar este proyecto de ampliación de derechos”, agregó.

Por último, remarcó: “Mi voto es por una mujer libre que pueda actuar y decidir por su propia conciencia. Mi voto es deconstruido y afirmativo”.

17.45 – “Debemos enfrentar políticas públicas de prevención”

La senadora catamarqueña del Frente de Todos Inés Blas ratificó que no acompañará la iniciativa y enfatizó en la importancia de la prevención para que ninguna persona deba gestar obligada. Aseguró que ese objetivo es posible “si se asume con firmeza por parte de los Estados nacional y provinciales”.

En esa línea, hizo hincapié en que las autoridades no tienen que “escatimar recursos” al momento de implementar la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. “La información y los anticonceptivos de manera accesible es una labor del Estado, así como educar en la prevención del embarazo no deseado”, argumentó.

17.35 – “Obligar a parir a la persona que no lo desea es someterla a la tortura”

La senadora oficialista de Chubut Nancy González planteó que “maternar es político” y pidió pensar en aquellas personas que no tienen ese proyecto de vida. “Obligar a parir a la persona que no lo desea es someterla a la tortura”, afirmó. Además, criticó a quienes se manifiestan en contra de la iniciativa, pero no proponen una alternativa: “No apoyan el proyecto, pero tampoco quieren otra solución para las mujeres que mueren por abortos clandestinos”.

“¿Con qué cara pueden obligar a parir a una mujer cuando no lo desea? ¿Cómo pueden permitir que una niña violada sea madre a los 11 años?”, cuestionó. Por último, sostuvo que el proyecto tiene un enfoque “sanitarista y de salud pública” y aseguró que no significará un gasto extra para el Estado. “La maternidad será deseada o no será”, concluyó.

16.35 – “Esto genera la posibilidad de un retroceso en materia de derechos”

Mario Fiad, senador de la UCR por Jujuy, criticó el proyecto al asegurar que “es increíble que con los avances de la ciencia, sigamos enredándonos en cómo vamos a denominar a esa vida”. Además, dijo que el proyecto “desconoce el entramado de normas que ya existen y están vigentes, generando sin dudas la posibilidad de un retroceso en materia de derechos”.

16.20 – Funcionarias presentes

Con el correr de los minutos llegaron al recinto para presenciar la sesión la ministra de Seguridad Sabina Frederic; la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti; la Secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Victoria Tolosa Paz y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, entre otras.

16.19 – Acuerdan cambios para asegurar la aprobación

El oficialismo aceptó retoques en la reglamentación y los “verdes”, color con el que se identifican quienes están a favor de la legalización del aborto, habrían sumado el voto de Alberto Weretilneck. El eje de la cuestión es una modificación en el concepto de salud “integral”, presente en el artículo b del inciso 4.

El artículo 4 original plantea la posibilidad de interrupción del embarazo por fuera de la semana 14 en casos de violación o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. Para Weretilneck, el concepto de “salud integral” era muy genérico.

“Dadas las inquietudes que generó, hemos promovido en consulta con el poder Ejecutivo Nacional que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto en caso de ser sancionado a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta: mantener las causantes para que sigan como hasta hoy y vetar parcialmente la palabra integral del inciso”, anunció al momento de su exposición Norma Durango, presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer y miembro informante del oficialismo.

16.17 – “Vamos a discutir un proyecto que va a evitar muertes injustas”

La senadora del Frente de Todos (FDT) y presidente de la Banca de la Mujer Norma Durango abrió el debate: “Hoy es un día de esperanza. Vamos a discutir un proyecto que va a evitar muertes injustas. Tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres. El Estado debe hacerse cargo”.

“Si el aborto sigue siendo clandestino, van a seguir muriendo mujeres. Yo no estoy a favor del aborto, ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”, continuó. “Pero eso no significa que el aborto desaparezca. Entonces la maternidad no puede ser forzada bajo amenaza. Una maternidad no deseada no es una buena maternidad”, sostuvo.

16.15 La lista de oradores

La mayoría de los legisladores participa este martes de manera remota, como ocurrió desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. De acuerdo con la decisión parlamentaria emitida por la Presidencia de la Cámara, solo se permite la presencialidad a poco más de una docena de senadores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios -el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberá pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex, que se utiliza desde mayo sin inconvenientes. Mientras en las afueras del Congreso hay vigilias y movilizaciones de los colectivos que están a favor y en contra del proyecto, el edificio permanece cerrado y no se permite el acceso de personas ajenas al estricto protocolo parlamentario.

16.11 – Comienza la sesión

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio inicio a la sesión en la Cámara de Senadores en la que se debatirá el proyecto de aborto legal.

La iniciativa que llegó al Senado en 2018 fue rechazada con 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y un ausente. Ahora las proyecciones indican cierto empate entre los legisladores que lo apoyan y los que lo rechazan, por lo que la definición se conocerá con el transcurrir de la sesión o, tal vez, en el mismo momento de la votación. Se estima que eso será alrededor de las cuatro de la madrugada.