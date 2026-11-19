La sesión comenzará a las 11 y el proyecto busca convertir en permanentes las prestaciones de la emergencia que vence en diciembre.

El Senado tratará este jueves el proyecto de Discapacidad que busca convertirse en ley y mantener, con carácter permanente, las principales prestaciones contempladas en la emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para diciembre.

La sesión fue convocada para las 11 y tendrá como eje central el tratamiento de la iniciativa denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. La agenda fue analizada este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

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El proyecto cuenta con el respaldo de las distintas fuerzas políticas, según informó Agencia Noticias Argentinas, y replica prácticamente el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

Qué establece el proyecto

La iniciativa propone que las disposiciones vinculadas al sistema de discapacidad se conviertan en una norma permanente y de orden público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.

Entre sus principales puntos, permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, establece que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Auditorías y pago a prestadores

El proyecto también crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. También establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Los otros proyectos del temario

La sesión incluirá además el tratamiento de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y la restitución de la Ley de Tierras, y la denominada Ley Joaquín.

El proyecto sobre tierras reafirma límites del 30% para la extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además de un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera. También incorpora una limitación a la ley de expropiaciones y un régimen exprés para desalojos en casos de viviendas o campos intrusados.

En cuanto al tratado de patentes, contempla una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional. La Argentina firmó el acuerdo en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998, pero el texto regresó a la Cámara alta tras modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados.

Por su parte, la Ley Joaquín establece medidas de seguridad obligatorias para instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo, así como para espacios públicos. La iniciativa incluye la instalación, el anclaje, el mantenimiento y el control de arcos, aros, postes de red y juegos de plaza.