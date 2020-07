El Senador Ariel Rosendo negó las imputaciones ante la Justicia

Este lunes, finalmente Ariel Rosendo se presentó a la declaración indagatoria ante el juez Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada. El senador negó las tres imputaciones que tiene: robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, en perjuicio del gremio SMATA y de Ivana Massimino (su expareja), desobediencia a una orden judicial y violación de medidas antiepidémicas.Y no respondió preguntas, ni del juez ni de los abogados que representan a los denunciantes.

Según su abogado, Valentín Rivadero, hizo una declaración verbal con un escrito en mano, como ayuda memoria y se presentó porque siempre estuvo “a disposición de la Justicia”.

“Hoy la sociedad de San Luis, no solo de Villa Mercedes, me cataloga por violencia de género. Nunca existió violencia de género. Hoy la verdad estoy muy bien con mi hija, vivo con mi hija, me han dado la tenencia cautelar. He venido a cumplir mi derecho. Acá estamos. La verdad que me han atendido muy bien. Agradezco al juez, y vamos a demostrar que no hemos cometido tal hecho”, dijo Rosendo al salir de la audiencia.

Para Gastón Yllera, abogado de SMATA, la de Rosendo “fue una declaración armada”. “Declaró algunas cuestiones sobre los delitos que le endilgan. Dijo que los bienes (que se le acusa de robar, y que son propiedad de SMATA) eran de él, lo cual no es cierto, ya que son del gremio, y que sigue perteneciendo al sindicato, lo cual también es falso. En agosto de 2019 fue notificado de que no pertenecía al sindicato, y que se había finalizado su permiso para ejercer representación gremial”, sentenció.

Leticia Latini, abogada de Massimino, dio detalles sobre las palabras del senador: “Dijo que de cualquier cosa que se le imputa, es inocente. Fue a decir un monólogo político, que si actuó mal como hombre, que nunca ejerció violencia, que pedía disculpas si no le dedicó mucho tiempo a su expareja y a su hija, cosas que no tienen nada que ver. Fue tan irrelevante lo que dijo. Es cumplir con la indagatoria, pero sin decir nada y poniendo a la hija como escudo de las barbaridades que hace”, opinó.Y estimó que por la feria judicial (desde el 8 hasta el 31 de julio) la resolución tardará en salir.

El pasado viernes, el Poder Judicial rechazó la recusación del juez de Instrucción Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, un planteo que había sido formulado por los representantes legales de Rosendo. La acción de los abogados del legislador provincial contra el magistrado se basó en que este último supuestamente había “adelantado opinión” en declaraciones a los medios, y que no garantizaba la imparcialidad del proceso.

Pero en la resolución, la Cámara del Crimen 1 de Villa Mercedes, integrado por Sebastián Cadelago Filippi, Virna Eguinoa y Hernán Herrera, estableció que no había sospechas “objetivamente justificadas”.

El 23 de junio, la Cámara de Senadores rechazó el pedido de desafuero del legislador. “Cualquier legislador puede ser indagado y debe estar a derecho, como lo está el senador Rosendo. Por eso consideramos, y en base a lo que establece la Constitución provincial, no corresponde hacer lugar al pedido del juez porque se puede llevar a cabo todo el proceso y esto no obstaculiza a la Justicia”, argumentó.

Dos días después, la titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina fijó su postura: “El legislador debería apartarse de su banca”.