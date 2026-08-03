El SMN alerta por un posible “Súper Niño”: anticipan lluvias extremas, tormentas e inundaciones en gran parte de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos climáticos internacionales advirtieron sobre un escenario climático de alto impacto para Argentina durante los próximos meses, impulsado por el fortalecimiento del fenómeno El Niño, que podría evolucionar hacia un “Súper Niño”, una de las fases más intensas registradas en las últimas décadas.

Según las proyecciones conocidas por Agencia Noticias Argentinas, el próximo trimestre estará marcado por precipitaciones superiores a los valores normales, tormentas de fuerte intensidad, temperaturas más elevadas que el promedio y un mayor riesgo de anegamientos e inundaciones en distintas regiones del país.

Lluvias por encima de lo normal en varias provincias

El informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional indica que las mayores probabilidades de lluvias extraordinarias se concentrarán en el Litoral y la Cuenca del Plata, donde provincias como Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco podrían registrar acumulados ampliamente superiores a la media histórica.

Este escenario también incrementa la posibilidad de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay, lo que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de protección civil.

En tanto, el centro, este y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, junto con sectores del este de la Patagonia y el oeste de Cuyo, también presentan una tendencia de precipitaciones entre normales y superiores al promedio.

Los especialistas advierten, además, que aumentará la frecuencia de temporales severos, con tormentas eléctricas, ráfagas intensas y abundante caída de agua en períodos muy cortos.

Temperaturas más altas durante la transición hacia la primavera

El pronóstico estacional también anticipa temperaturas superiores a las habituales en gran parte del territorio argentino.

Las regiones del Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y Córdoba registrarían valores térmicos promedio por encima de los registros históricos para esta época del año.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Región Pampeana, la tendencia será de condiciones templadas a cálidas, aunque el organismo aclara que todavía podrían producirse ingresos de aire frío de corta duración.

Las recomendaciones del SMN ante fenómenos meteorológicos extremos

Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda adoptar medidas preventivas para reducir riesgos durante tormentas y otros eventos climáticos severos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consultar diariamente el pronóstico oficial.

Respetar las alertas meteorológicas vigentes.

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No circular por calles inundadas.

Mantener limpios desagües y canaletas para favorecer el escurrimiento del agua.

Mayor variabilidad climática en los próximos meses

Los especialistas explican que la interacción entre masas de aire frío y cálido favorecerá una mayor variabilidad del tiempo, con cambios bruscos de las condiciones meteorológicas.

Esto significa que jornadas estables podrán transformarse rápidamente en episodios de tormentas intensas, por lo que recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y prestar especial atención a las alertas emitidas para cada región.