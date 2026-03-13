El tiempo en San Luis durante el fin de semana: lluvias el sábado y mejora hacia el domingo

El clima en la provincia tendrá un fin de semana con condiciones cambiantes. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sábado estará marcado por lluvias y tormentas aisladas, mientras que el domingo mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.

Sábado con lluvias e inestabilidad

Según el reporte meteorológico difundido para la provincia de San Luis, el sábado se presentará con cielo mayormente nublado e inestable durante gran parte de la jornada.

Se prevén lluvias y tormentas aisladas, especialmente en horas de la tarde y la noche. Estas precipitaciones podrían registrarse en distintos puntos del territorio provincial, incluyendo ciudades como Villa Mercedes, San Luis capital y localidades del interior.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas cercanas a los 25°C, aunque la presencia de nubosidad y precipitaciones podría generar momentos de descenso térmico.

Los vientos serán moderados del sector sur, lo que contribuirá a un ambiente algo más fresco hacia el final del día.

Domingo con mejora del tiempo

El panorama cambiará el domingo, cuando se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

El cielo estará parcialmente nublado, con menor probabilidad de precipitaciones y una tendencia a la estabilización del clima en toda la provincia.

Las temperaturas continuarán en valores agradables, con mínimas cercanas a los 14°C y máximas alrededor de los 24°C, generando una jornada propicia para actividades al aire libre.

Cómo seguirá la semana

El inicio de la semana próxima también se perfila con tiempo relativamente estable, aunque con nubosidad variable.

Los especialistas recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden presentar cambios rápidos, especialmente durante períodos de inestabilidad como el previsto para este sábado.