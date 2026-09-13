El tiempo mejora en Villa Mercedes: sube la temperatura y se esperan máximas de hasta 21°

Después de un fin de semana frío, con lluvias y caída de nieve, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en Villa Mercedes durante el inicio de la semana, con un progresivo ascenso de las temperaturas y sin precipitaciones previstas.

De acuerdo con el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis, los próximos días estarán caracterizados por condiciones más estables, cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 21°C hacia mediados de semana.

Lunes: frío por la mañana y máxima de 16°C

Para este lunes, se espera una jornada todavía fría durante las primeras horas, con una temperatura mínima cercana a los 0°C y una máxima que alcanzaría los 16°C.

Además, se mantiene la probabilidad de heladas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Martes: continúa el ascenso de la temperatura

El martes comenzará a sentirse con mayor claridad el cambio en las condiciones térmicas. La mínima prevista será de aproximadamente 3°C, mientras que la máxima podría llegar a los 19°C.

Pese al aumento de la temperatura durante la tarde, todavía existe probabilidad de heladas en las primeras horas de la jornada.

Miércoles: la máxima llegaría a los 21°C

Para el miércoles, el pronóstico anticipa una nueva suba de los registros térmicos. La temperatura mínima rondaría los 4°C, mientras que la máxima alcanzaría los 21°C.

De esta manera, Villa Mercedes transitará un comienzo de semana con una marcada amplitud térmica: mañanas todavía frías y tardes progresivamente más templadas.

El cambio llegará luego de un fin de semana con condiciones invernales en San Luis, caracterizado por bajas temperaturas, precipitaciones y registros de nieve en diferentes sectores de la provincia.