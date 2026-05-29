El Trapiche representará a Argentina en el programa internacional “Best Tourism Villages” de ONU Turismo

La provincia de San Luis alcanzó un importante reconocimiento en materia turística luego de que El Trapiche fuera seleccionado para representar a Argentina en la instancia internacional del programa “Best Tourism Villages”, impulsado por ONU Turismo, una de las distinciones más relevantes del mundo vinculadas al turismo rural y sostenible.

La elección de El Trapiche permitió que San Luis se ubique entre las provincias con mayor proyección turística del país, consolidando el trabajo que se viene desarrollando en la promoción de destinos con identidad propia, desarrollo local y cuidado del patrimonio natural y cultural.

La localidad fue seleccionada entre decenas de postulaciones provenientes de distintas provincias argentinas y formará parte de los ocho pueblos elegidos para representar al país en la etapa internacional del certamen, donde competirá junto a destinos rurales de diferentes regiones del mundo.

Un reconocimiento al turismo sostenible

El programa “Best Tourism Villages” distingue a pueblos rurales que preservan sus tradiciones, su cultura y sus recursos naturales, promoviendo un modelo de turismo auténtico, sostenible y con fuerte participación de las comunidades locales.

La iniciativa busca destacar destinos que generan oportunidades de desarrollo económico a través del turismo, sin perder su identidad cultural ni comprometer el equilibrio ambiental.

En esta edición, San Luis presentó cinco postulaciones: San José del Morro, El Trapiche, San Francisco del Monte de Oro, Villa del Carmen y Luján, posicionándose entre las provincias con mayor cantidad de localidades participantes.

El impacto para San Luis

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis destacaron que esta clasificación representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de la provincia en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

Además, remarcaron que integrar la selección argentina permitirá exhibir ante el mundo la riqueza cultural, los paisajes naturales, la historia y la hospitalidad que caracterizan a los pueblos sanluiseños.

La participación de El Trapiche en la instancia internacional también constituye un impulso para el desarrollo de nuevas oportunidades económicas y turísticas para la comunidad local, favoreciendo la llegada de visitantes y el crecimiento de actividades vinculadas al sector.

Con esta nominación, San Luis suma un nuevo logro en su estrategia de posicionamiento turístico y avanza hacia la posibilidad de obtener uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos para destinos rurales.