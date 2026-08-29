El Tren Museo Itinerante llega por primera vez a Villa Mercedes: horarios y cómo visitarlo gratis

Villa Mercedes recibe este sábado 29 de agosto por primera vez al Tren Museo Itinerante, una propuesta cultural y ferroviaria que conserva parte de la historia argentina y que abrirá sus puertas al público de 18:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.

La formación, perteneciente a Ferrocarriles Argentinos, llegará al Museo Ferroviario de Villa Mercedes, donde vecinos y visitantes podrán recorrer sus históricos coches y conocer material relacionado con diferentes momentos de la historia nacional.

Un viaje por la historia ferroviaria argentina

Uno de los principales atractivos del Tren Museo Itinerante es su histórico coche bar, acondicionado como espacio de exposición para acercar al público parte del patrimonio vinculado al ferrocarril y a la historia del país.

La formación también cuenta con el denominado coche presidencial, utilizado en diferentes momentos para el traslado de autoridades y personalidades. Entre sus antecedentes se destaca que allí viajó Juan Pablo II durante una de sus visitas a la Argentina.

Además del material histórico exhibido, el Tren Museo dispone de una sala de cine, que complementa la experiencia de quienes recorran la formación.

Más de 8.700 kilómetros recorridos

La llegada a Villa Mercedes, San Luis, forma parte del recorrido federal que viene desarrollando el museo ferroviario sobre rieles.

De acuerdo con la información difundida sobre la propuesta, el Tren Museo Itinerante ya recorrió más de 8.700 kilómetros y visitó 45 destinos distribuidos en cinco provincias, acercando su patrimonio histórico a distintas comunidades.

Su presencia en Villa Mercedes representa además una oportunidad especial para una ciudad cuya historia y desarrollo mantienen una fuerte vinculación con el ferrocarril y su actividad.

Horarios del Tren Museo Itinerante en Villa Mercedes

El público podrá visitar la formación este sábado 29 de agosto, de 18:00 a 21:00, en el Museo Ferroviario de Villa Mercedes.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que se espera una importante concurrencia de familias y vecinos interesados en conocer los coches históricos y el material que forma parte de la muestra.