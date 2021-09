El triste posteo de Jonathan que preparo todo para festejar el cumpleaños de su hija, pero su madre no lo permitió

“Aca estoy en el cumple numero 6 de mi hija .. no pude hacer mucho mas q esto en solo 3 dias de preparacion que me dijeron que podia festejarle el cumpleaños en mi casa!! APESAR DEL CORTO TIEMPO hice todo lo posible por comprar la comida , candy bar castillo inflable regalos invitados!! Todo hermoso quedo para mi gusto y por solo tener 3 dias de preparacion… no dormi en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo.. me levante temprano anduve para todos lados..llego la hora llegaron los nenes jugaron comieron y todos muy feliz … MENOS YO.. MI CORAZON SE DESTROZA POR DENTRO Y NO PARO DE LLORAR!!! solo me faltaba la invitada mas importa MI HIJA“.