El Vaticano confirmó la agenda de León XIV en la Argentina: visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Vaticano confirmó el cronograma de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El recorrido incluirá actividades institucionales, religiosas y sociales en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.

La llegada del sumo pontífice formará parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y continuará posteriormente en Perú. Durante su estadía en territorio argentino, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

La visita tendrá una relevancia histórica: será la primera presencia de un papa en la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Domingo 8 de noviembre: llegada y reunión con Javier Milei

León XIV partirá desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco a las 15:30 y arribará a Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 16:30.

La primera actividad oficial tendrá lugar a las 17:00, con una visita al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín.

A las 17:20 será recibido con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

La jornada concluirá con una reunión junto a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, programada para las 18:30.

Lunes 9: Cottolengo Don Orione, misa y agenda institucional

El segundo día comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el pontífice saludará a trabajadores y residentes de la institución.

A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro dedicado al mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda continuará a las 17:30 con una reunión junto a líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería.

A las 18:45 presidirá la celebración de vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Posteriormente, compartirá una cena con integrantes del Episcopado.

Martes 10: la visita del papa León XIV a Córdoba

El martes, León XIV viajará hacia la provincia de Córdoba. La partida está prevista para las 7:30, mientras que el arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella será alrededor de las 9:00.

A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, uno de los actos centrales de su paso por territorio cordobés.

A las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y representantes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

El vuelo de regreso partirá a las 16:55 y aterrizará en Aeroparque a las 18:10.

La actividad final de esa jornada será una vigilia con jóvenes, prevista para las 20:15 en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11: visita a una cárcel y misa en Luján

La última jornada comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde el papa ofrecerá un saludo.

A las 10:00 presidirá una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

La ceremonia oficial de despedida se desarrollará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora más tarde, León XIV partirá hacia Lima, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

El Gobierno nacional destacó que la visita constituye “un acontecimiento de especial trascendencia” y confirmó que continuará trabajando junto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y las jurisdicciones involucradas para organizar las actividades.