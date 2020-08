El veredicto en el juicio Masci-Spinuzza será el 13 de agosto

Este lunes se llevó a cabo el juicio en contra de Diego Masci por haber publicado un video de Natalia Spinuzza, donde la propia ex ministra de Educación de la provincia contaba haber consumido marihuana y bebidas alcohólicas.

El juicio por “violación e la intimidad y secreto” se llevó a cabo por la jueza de Sentencia Laura Molina, que una vez finalizada la instancia de alegatos, anunció que el veredicto será el 13 de agosto, tomándose un tiempo más que prudente para darlo a conocer.

Omar Uría, representante de Spinuzza, fue el primero en dar los alegatos pidiendo una sanción económica d que va de los $15 mil hasta los $100 mil. El abogado hizo su defensa basado en que la “libertad de prensa no es absoluta, tiene sus limitaciones cuando empieza el derecho del otro, acá no interesa quien lo filtró, si no quien lo publicó” en este caso Uria deja en claro que en caso de tener un fallo a favor de su defendida iría en contra de los otros medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia.

Por su parte, el abogado defensor de Masci, Ricardo Endeiza pidió la absolución de su defendido, remarcó todas las doctrinas que resguardan la libertad de expresión y de prensa además dijo “el perito informático no puedo acceder al video y no acreditó la existencia de la publicación, queda claro que nada cumple con los requisitos que por equiparación con la acusación debe contener. No determina en forma precisa, la plataforma en base a lo que se acusa. No existe la nota con el título, el horario de publicación y es lo que manifestó el perito”.

Asimismo, el abogado pudo comprobar que el video ya circulaba por redes sociales nueve meses atrás de la publicación de Masci, Endeiza sostuvo que “60 días previos se encontraba en comunicaciones de Facebook, y antes, según determinaron, estaba en Youtube”.