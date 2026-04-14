Elecciones en AMET: oficializaron la lista Roja N°4 tras la intervención de la Junta Electoral Nacional

La Junta Electoral Nacional resolvió oficializar la lista Roja N° 4 en el proceso electoral del gremio docente AMET San Luis, luego de una presentación que denunciaba irregularidades en la instancia local. La decisión habilita la participación en las elecciones previstas para el próximo 5 de mayo, en un escenario que suma competencia interna.

Según informaron desde el espacio impulsor de la lista, la documentación fue enviada inicialmente el jueves a nivel nacional y presentada el viernes ante la Junta Electoral local, que finalmente la recibió pese a las expectativas iniciales de rechazo. El planteo incluía la impugnación del proceso electoral por considerar que estuvo “viciado” desde su inicio.

La intervención de la Junta Electoral Nacional derivó en una resolución que oficializa la lista, aunque desde el sector opositor señalaron que el fallo es “escueto” y no avanza sobre las denuncias realizadas contra la conducción local ni sobre cuestionamientos vinculados a la validación de firmas.

En ese marco, cuestionaron a la actual Comisión Directiva, encabezada por Borja Orozco, a quien acusan de haber intentado consolidar una elección sin competencia. Incluso indicaron que desde ese espacio se había anticipado públicamente la posibilidad de presentarse como lista única.

Con la oficialización confirmada, la oposición aseguró que iniciará una etapa de campaña en las escuelas, con el objetivo de dar a conocer sus propuestas y promover la participación de los afiliados. También anticiparon la organización de plenarios y mecanismos de debate por institución educativa.

Entre los ejes centrales, plantean la necesidad de un “plan de lucha” construido desde las bases, con mayor protagonismo de los docentes en la toma de decisiones. En ese sentido, señalaron como problemática la composición del salario, al afirmar que cerca del 40% corresponde a sumas no remunerativas.

El proceso electoral en AMET San Luis se desarrollará en un contexto de tensiones internas y reclamos por mayor transparencia institucional. Desde la lista recientemente oficializada remarcaron que el logro de participar en los comicios “no es menor” y lo consideran un paso significativo dentro de la vida gremial en la provincia.

Resol.50 San Luis