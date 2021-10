Eliminatorias: Uruguay y Colombia empataron sin goles en Montevideo

Uruguay y Colombia igualaron sin goles en el estadio “Gran Parque Central” de la ciudad de Montevideo, por la undécima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El seleccionado local abrió el marcador en la primera parte de la mano de Luis Suárez, que se retiró en el entretiempo por un corte en una de las rodillas, pero el VAR anuló el tanto por posición adelantada del delantero del Atlético de Madrid.

En un cotejo que contó con escasas situaciones de gol, Colombia tuvo la más clara en el complemento pero Fernando Muslera contuvo un cabezazo de Jefferson Lerna para sostener el cero en el arco “celeste”.

Con este resultado, y pase lo que pase en el resto de los partidos de la jornada, Uruguay permanecerá en puestos de clasificación al Mundial con 16 puntos, al tiempo que Colombia suma 14 y podría caer a la ubicación de repechaje para acceder a la Copa del Mundo.

En la próxima fecha, que se disputará el domingo, Uruguay será rival de la Selección argentina en el estadio “Monumental” desde las 20:30, mientras que Colombia recibirá al líder Brasil a partir de las 18:00.

Síntesis del partido:

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 11.

Uruguay-Colombia.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela) .

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Brian Rodríguez. DT: Oscar Washington Tabárez.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Cambios en el primer tiempo: 44m. Nicolás De La Cruz por Giorgian de Arrascaeta (U).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Edinson Cavani por Luis Suárez (U) y Darwin Núñez por Brian Rodríguez (U); 12m. Roger Martínez por Rafael Santos Borré (C), Duván Zapata por Radamel Falcao García (C) y Jefferson Lerma por Matheus Uribe (C); 14m. Ronald Araujo por José María Giménez (U); 31m. Gastón Pereiro por Rodrigo Bentancur (U); 34m. Juan Quintero por Juan Cuadrado (C).