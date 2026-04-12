Embargan el sueldo del senador Bartolomé Abdala por una deuda impositiva millonaria en San Luis

La Justicia de San Luis dispuso el embargo del sueldo del senador nacional Bartolomé Abdala, integrante de La Libertad Avanza, por una deuda impositiva que asciende a 45 millones de pesos. La medida fue comunicada al Senado de la Nación, que deberá aplicar la retención correspondiente sobre la dieta del legislador.

La orden fue emitida por el juez de Ejecuciones Fiscales, Alberto Spagnuolo, quien solicitó “trabar un embargo ejecutivo en el porcentaje que la ley disponga” hasta saldar la totalidad del monto adeudado. El oficio judicial, basado en la ley 22.172, fue remitido el 6 de abril e ingresó formalmente al Senado días después.

Según fuentes parlamentarias, la implementación de la medida dependerá de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien deberá garantizar el cumplimiento de la disposición judicial.

Una deuda fiscal millonaria y su impacto institucional

El embargo responde a una deuda por impuesto inmobiliario y otras obligaciones provinciales que Abdala mantiene con el fisco de San Luis. Actualmente, un senador nacional percibe una dieta cercana a los 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo se aplicará de manera progresiva hasta cubrir el total.

El caso adquiere relevancia institucional ya que Abdala ocupa el cargo de presidente provisional del Senado, siendo una de las principales autoridades de la Cámara Alta.

La respuesta del senador: denuncia de “persecución política”

Consultado públicamente, Bartolomé Abdala afirmó no haber sido notificado formalmente al momento de sus declaraciones y adelantó que analizará la situación con sus abogados. En ese marco, sostuvo que la medida responde a una “persecución política” impulsada por el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en un contexto preelectoral.

El legislador es mencionado como uno de los posibles candidatos de La Libertad Avanza para disputar la gobernación en 2027, lo que profundiza la tensión política con el oficialismo provincial.

Además, Abdala cuestionó la política fiscal de la provincia y habló de un supuesto “impuestazo”, señalando que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos habría iniciado más de 5.200 juicios fiscales por montos superiores a los 9.100 millones de pesos.

La postura del Gobierno provincial

Desde la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, su titular Teresa Capiello rechazó las acusaciones y defendió la política tributaria del gobierno. Explicó que el sistema se basa en el principio de capacidad contributiva, donde quienes poseen mayores recursos deben aportar en mayor proporción.

La funcionaria sostuvo que, en general, los contribuyentes de menores ingresos cumplen con sus obligaciones fiscales, mientras que existen casos de personas con mayor capacidad económica que no lo hacen en tiempo y forma. En ese contexto, mencionó al senador Abdala como ejemplo de incumplimiento.

Antecedentes políticos y trayectoria

Bartolomé Abdala cuenta con una extensa trayectoria en la política provincial y nacional. Fue ministro de Turismo, Cultura y Deporte durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, además de desempeñarse como diputado provincial en distintos períodos antes de incorporarse a La Libertad Avanza.

En su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2024, declaró poseer cinco inmuebles y tres vehículos, con un patrimonio estimado en 197 millones de pesos.

El caso se produce en un escenario político marcado por el recambio de poder en San Luis, donde Claudio Poggi logró en 2023 poner fin a décadas de gobiernos de los Rodríguez Saá, abriendo una nueva etapa de disputas electorales en la provincia.