Emilia Mernes está feliz con su debut discográfico: “Cada canción tiene una historia distinta”

Emilia Mernes lanzó su primer disco Tú crees en mí? Un paso importante en su ascendente carrera. En poco tiempo, la cantante se convirtió en referente de la música urbana y pop actual con proyección internacional. “Estoy muy feliz. Muy contenta porque es el primero y tengo muchas expectativas”, describió a La Viola hora antes de su estreno.

Anuncio

En el tracklist encontramos importantes colaboraciones como Duki en “Como si no importara”, “Rápido lento”, junto a Tiago PZK y su más reciente colaboración “Intoxicao” junto a Nicki Nicole, con un video donde la rosarina interpreta el papel de una psiquiatra mientras que Emilia se pone en la piel de una paciente atormentada.

“‘Intoxicao’ es medio trap y hip hop. Un género que nunca me escucharon y colaborar con Nicki es un honor. Es una referente de la industria nacional e internacional. Hacer algo juntas fue muy lindo”, describió.

Anuncio

Sobre su trabajo con Duki en “Como si no importara”, la cantante contó que fue buenísimo y que es una de las canciones favoritas del álbum. Por su parte, la presencia de Tiago PZK en “Rápido lento” fue muy importante: “Tiene una voz particular. Es genial que los dos fueron parte de este álbum. Un logro. Una meta en mi carrera”.

“Tú crees en mí?”, la gran presentación de Emilia

Anuncio

“Cada canción tiene una historia distinta”, fue lo primero que aclaró. “Hay una cierta conexión en las historias de los temas. Quiero que cada persona interprete el mensaje de las canciones. Los artistas hacemos música con ese objetivo”.

“Pa’ los que dijeron que yo no brillaría. Y ahora no me apagan ni de noche ni de día. Si me sostiene la mirada se encandilan…Pa’ cumplir los sueño’ nunca tarde. El que no lo intente es un cobarde. Mi papá me dijo que siga adelante. Los pequeños pasos me hicieron gigante”, canta Emilia en “Cielo en la mente”. No bajar los brazos y confiar en sus condiciones.

“Esta canción nació un día que estaba enojada con un periodista que me había criticado. Me dolió como habló de mi sin conocerme. También cuenta sobre distintas cosas que viví, como la ayuda de mis padres que siempre me apoyaron. Es un rejunte de historias y experiencias que me dejaron una marca muy importante. Es un mensaje de motivación”, agregó la interprete de “Cuatro veinte”, otros de los éxitos de Tú Crees En Mí?”.