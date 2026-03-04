Emotivo homenaje a mujeres rurales en el 16° Festival de Jineteada y Encuentro de Chamamé

Foto:Clara Burgo y María Eva Perez, estarán entre las homenajeadas en el Festival de Jineteada y Encuentro de Chamamé

Villa del Carmen | En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 16° Festival de Jineteada y Encuentro de Chamamé realizará un emotivo homenaje a mujeres rurales que han dedicado su vida al trabajo en el campo y al sostenimiento de las tradiciones criollas. El reconocimiento se desarrollará el domingo 8 de marzo, durante una de las celebraciones tradicionalistas más convocantes del norte de la provincia de San Luis.

La iniciativa busca destacar el rol fundamental de la mujer rural o campera, figura clave en la vida productiva, social y cultural de las comunidades del interior. Desde la cría de animales y las huertas familiares, hasta la elaboración artesanal de alimentos y la crianza de sus hijos, muchas mujeres del campo sostienen día a día el funcionamiento de las economías familiares y la transmisión de valores como el respeto, la sencillez y el compromiso con la comunidad.

Historias de vida que representan el espíritu del campo

Entre las mujeres distinguidas estarán Clara Burgo, de 94 años, y María Eva Pérez, de 97, ambas consideradas verdaderos símbolos de la cultura del trabajo rural en la región.

Clara Burgo, nacida en 1931, formó junto a su esposo Arturo Becerra una familia de 13 hijos. Vivió gran parte de su vida en el campo, al pie de la Sierra de los Comechingones, y hoy disfruta de una numerosa familia compuesta por 20 nietos y 22 bisnietos.

Por su parte, María Eva Pérez ha vivido siempre en el ámbito rural, en el paraje El Guanaco. Es madre de cinco hijos, abuela de 12 nietos, bisabuela de 18 bisnietos y tatarabuela. A sus 97 años, continúa siendo un ejemplo de fortaleza, arraigo y compromiso con la vida en el campo.

El festival también reconocerá a una agrupación integrada exclusivamente por mujeres de Cortaderas, quienes organizan cabalgatas femeninas para preservar las tradiciones criollas. En su última travesía participaron más de 40 mujeres, consolidando un espacio de identidad y protagonismo femenino dentro del ámbito rural.

Jineteada, chamamé y tradición criolla

El 16° Festival de Jineteada y Encuentro de Chamamé es organizado por Ernesto Chávez y Ofelia Díaz, referentes del tradicionalismo independiente. El evento se realizará en el campo del Centro Tradicionalista Herminio López y contará con una bolsa de premios de $3.500.000, incluyendo $1.000.000 destinados a la prueba de riendas.

Uno de los momentos más esperados será la monta especial del campeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Pipo Quintero, quien enfrentará al reservado “Sin Destino”, perteneciente a Diego Rionda.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 para la jornada del sábado y $20.000 para el domingo, día en el que además se realizará el sorteo de una bicicleta entre los asistentes.

Con música chamamecera en vivo, desfile de agrupaciones tradicionalistas y competencias de jineteada en distintas categorías, el festival se consolida como un espacio que celebra la identidad criolla y reconoce a quienes sostienen la vida rural en la provincia.

Grilla de actividades

Sábado 7 de marzo

• 10:00: Gran desfile de agrupaciones y centros tradicionalistas por las calles del pueblo

• 12:00: Almuerzo en el campo de jineteada

• 14:00: Prueba de riendas (premio de $1.000.000) – inscripciones al 2664949620

• 17:00: Gran bailanta chamamecera y encuentro de chamamé con artistas en vivo:

Benito Martínez y su Conjunto (Rosario, Santa Fe)

Los Nuevos Amanecidos (Corrientes)

Herencia Chamamecera (Merlo, San Luis)

Agrupaciones de Zapateadores (Rosario, Santa Fe)

Domingo 8 de marzo

• 10:00: Final de pruebas de riendas

• 11:00: Jineteada de bastos y encimera

• 12:00: Almuerzo criollo en el campo de jineteada

• 13:00: Presentación de Florencia y Fiorella (Los Cóndores, Córdoba)

• 14:00: Continuación de la jineteada

• 16:30: Broche de oro con los reservados de Diego Rionda

• 17:30: Monta especial del campeón de Jesús María 2024, Pipo Quintero, con el reservado “Sin Destino”