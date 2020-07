En alerta por el pico de contagios de coronavirus, el Gobierno Nacional avanza con los detalles de la nueva cuarentena

Las últimas cifras de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encendieron las alarmas en el Gobierno, en el mismo momento en el que las autoridades definen cómo será la próxima etapa de la cuarentena. Por lo pronto, Alberto Fernández decidió esperar los datos sanitarios del jueves y demorar el anuncio hasta el viernes al mediodía.

El Gobierno informó este miércoles 4250 nuevos casos de coronavirus y 82 muertes en las últimas 24 horas, los números más altos desde que empezó la pandemia. De esta forma, suman 111.160 los infectados en todo el país y 2050 las víctimas fatales. En tanto, son 47.298 los pacientes dados de alta.

El próximo paso será la reunión que mantendrá el presidente Alberto Fernández con el equipo de asesores infectólogos, cuyo aporte resulta vital en las políticas implementadas en las distintas etapas del aislamiento social, preventivo y obligatorio que fue decretado en marzo.

Según explicó Marcelo Bonelli en A dos voces, el Gobierno tendría pensado no dar marcha atrás en la idea de flexibilizar ciertos aspectos de la cuarentena para que regrese así a la situación que tenía antes del 1° de julio, independientemente de cómo evolucione la curva de contagios.

Por su parte, durante el encuentro que se desarrolló este miércoles en Olivos con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente analizó el escenario para comenzar a definir cuáles serán las medidas a seguir en la nueva fase de la cuarentena.

Los mandatarios de Ciudad y Provincia le presentaron por primera vez al Presidente una “propuesta consensuada” para el AMBA.

En ese sentido, trascendieron algunas de las medidas que la Ciudad espera implementar como la reapertura de los comercios que se cerraron durante la fase estricta; la vuelta de la actividad física; y la ampliación de las salidas recreativas de los chicos a más días de la semana.

Se espera, además, que se habiliten locales en centros comerciales en algunas avenidas, se amplíen las salidas recreativas con chicos y vuelva la actividad física al aire libre, como el running.

También se autorizaría la apertura de locales en centros comerciales de las avenidas Cabildo, Santa Fe, Rivadavia, Corrientes y también de la peatonal Florida. En cambio, seguirían cerrados los comercios ubicados sobre la avenida Avellaneda y también los de Once. También permanecerían restringidos los locales de Retiro y Constitución.

Se estima que en unas tres semanas los comercios del rubro gastronómico podrían volver a abrir al público con mesas fuera del local. Hasta el momento solo está permitida la modalidad take away (para llevar), por la que los clientes solo pueden retirar comida pero no consumirla en el lugar.