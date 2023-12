En Busca de Transparencia: Lluvia de cartas documento a ex funcionarios del gobierno

El Gobierno, encabezado por Claudio Poggi, ha tomado medidas contundentes en su búsqueda de transparencia y conocimiento detallado de la gestión saliente. A través de cartas documento, todos los ministros y secretarios de Estado que asumieron el último domingo han intimado a sus antecesores a presentar, en un plazo de 48 horas, una declaración detallada de los programas desarrollados en cada ministerio y secretaría de Estado, así como información sobre lo ejecutado y lo programado.

La solicitud también incluye la obligación de proporcionar detalles precisos sobre la ejecución presupuestaria al 9 de diciembre, fecha en la que dejaron sus funciones. Este enfoque se debe a la falta de una transición de mando, ya que los ex funcionarios se negaron en todo momento a llevarla a cabo.

La carta documento, enviada bajo apercibimiento de ley, advierte que el incumplimiento de lo estipulado por la Ley de Protocolo de Continuidad de Gestión constituirá una violación de los deberes de funcionario público, lo que podría desencadenar acciones judiciales por parte de las nuevas autoridades.

Ricardo Bazla, Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, explicó que estas intimaciones son esenciales para conocer la situación actual de cada ministerio y dependencia gubernamental. La falta de transición impide conocer la realidad, y el gobierno de Poggi busca establecer un estándar de transparencia. Bazla advirtió que si las respuestas no llegan en el tiempo indicado, se tomarán medidas legales contra los ex funcionarios que no cumplan con las obligaciones establecidas por la ley de Protocolo de Continuidad de Gestión.