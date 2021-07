En conferencia de prensa: “Quique” Cabrera acusa a un juez y a una fiscal de ser parciales

Anuncio

Luis Enrique “Quique” Cabrera (quien se ha desempeñado como funcionario provincial y dirigente del partido Justicialista) enfrenta una causa por la acusación que su expareja hizo en 2018 por violencia de género y por agredir a un hijo que tienen en común. Ahora, él ha denunciado al juez de Instrucción en lo Correccional 1 y Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz, y a la fiscal Daniela Torres “por una parcialidad manifiesta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.En una rueda de prensa brindada este lunes, dio detalles al respecto. La contraparte considera que esta denuncia no tiene fundamento.

Según Cabrera, la causa fue “producto de una denuncia que se realizó por la separación de un hombre y una mujer” y atribuyó la razón de esa presentación en su contra al “despecho y una conspiración política”. Como consecuencia de ello, contó, hace más de tres años que no ve a su hijo, que prontamente cumplirá la mayoría de edad. Dijo que el joven ha sido manipulado para declarar en su contra.

“Hemos tenido muchísimo respeto por la actuación de la Justicia durante más de tres años, pero he sido denunciado injustamente. Hemos pedido muchas veces la reconstrucción de los hechos, para probar no solo mi inocencia, sino también la manipulación de menores”, refirió. “Es muy doloroso, pero tengo la obligación, no solo por mi hijo (en referencia al que tiene en común con la denunciante), sino por mis otros tres hijos, mi nieto, por mi madre y por mi familia decir con total y absoluta claridad que nunca hubo violencia de género, ni golpes, ni lesiones leves”, acotó.

Luego tomó la palabra el abogado de Cabrera, Pedro Gianello. “Puntualmente vamos a demostrar las irregularidades producidas en un punto por la Fiscalía que lleva adelante la causa. Es decir, a nivel legal, existe una contradicción manifiesta en la fiscal a partir de fundamentos dados en denuncias contrapuestas de manera contraria, esto significa un mal desempeño en sus funciones”, dijo, e indicó que el motivo de la conferencia es que “se sepan y se saneen estas cosas”.

La defensa había pedido que se resolviera sobre la prescripción de la acción respecto de la denuncia hecha por la expareja de Cabrera. “Eso no había sido resuelto a nivel judicial y luego de hacer una presentación el jueves, el viernes el juez amplió su última resolución y ha dictaminado el pase a resolver, no solo el mérito de la causa, sino también aquello que venimos reclamando desde diciembre del año pasado” que es la prescripción, indicó.

A fines de abril pasado, el juez Ortiz dispuso la detención y el llamado a declaración indagatoria de Cabrera por la causa que tramita desde mayo de 2018, cuando su expareja lo denunció. “Nosotros habíamos mandado las actuaciones, un oficio de ley, para que se tomara la declaración indagatoria en Misiones (a Cabrera, ya que estaba allí con su madre). Pedíamos los informes, no nos contestaban y el tiempo seguía transcurriendo. No teníamos, salvo lo que manifiesta el abogado y los escritos que ellos han presentado, la certeza de cuál es su domicilio actual, sin perjuicio de lo que dice su representante”, explicó Ortiz en esa oportunidad. En razón de ello es que ordenó la búsqueda de paradero, la inmediata detención y puesta a disposición, el pasado 26 de abril. La semana siguiente, Cabrera se presentó a la audiencia.

Al respecto de esa orden de detención es que Gianello aclaró ayer que su cliente “nunca estuvo prófugo”. “Estuvo a derecho desde el primer día, no solo por su defensa, sino por su denuncia. No hablamos solo de que fue denunciado, sino que él denunció la quebradura de dos costillas. Por ello es insólito que se haya pedido a nivel nacional que se detuviera y trajera a una persona que estuvo a derecho desde el primer día. Es lógico que, con el tema de la pandemia, el lugar que alquilaba pudiera no ser su lugar de residencia habitual, pero de ahí a pedir que se lo detuviera a nivel nacional es un trecho muy grande. Apenas supimos que tenía la fecha de indagatoria, Cabrera dejó a su madre con una persona que la cuidara y regresó a Villa Mercedes para presentarse a la audiencia”, explicó.

Que dice la otra parte

La abogada Leticia Latini representa a la expareja de Cabrera. La letrada interpreta que la denuncia que hace ahora el exfuncionario no es fundada. “A mi criterio, no hay incumplimiento de los deberes por parte del juez y la fiscal, y tampoco parcialidad. La prueba en esta causa está constituida por los testigos que la socorrieron (a la denunciante); la palabra del hijo de ambos; hay otra denuncia más del hijo, de un intercambio fuerte de palabras que tuvo con su padre en la calle, cuando él se acercó a molestarlo. También está la declaración de la psicóloga. Dada la edad que tiene el chico no se hizo Cámara Gesell, fue una entrevista. La psicóloga dijo que él ha manifestado espontáneamente lo que vivió”, es decir, que la profesional no avaló la posibilidad de una manipulación, resumió Latini.

Según la letrada, de lo relatado en esa entrevista con la psicóloga, surge que el joven “reaccionó para defender a su madre”.

A entender de la abogada, Cabrera ha tenido durante el proceso todas las instancias para ejercer su derecho de defensa. “No corresponde, a mi parecer, que salga a manifestarse de esa manera. Si vio parcialidad, hubiera impugnado el dictamen fiscal, pero no dijo nada. En la indagatoria que podría haber dado su versión de los hechos, se abstuvo de declarar. Entiende que el juez va a destiempo, pero él está a destiempo para tratar de dar una versión. Y su abogado estuvo fiscalizando la causa”, refirió.