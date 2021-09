En Córdoba, los docentes que no se vacunen ni presenten PCR semanal no podrán dar clases

En caso de no tener un testeo negativo por semana, los maestros no podrán asistir a sus lugares de trabajo, lo que les generará una falta injustificada y también una pérdida salarial.

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, afirmó hoy que los docentes de la provincia que no se vacunen ni presenten un PCR negativo por semana no podrán dar clases.

La medida dispuesta por el gobierno de Juan Schiaretti se confirmó luego de que este miércoles la provincia anunciara las disposiciones que adoptará para el regreso a la presencialidad plena en el distrito.

La obligación de vacunarse o presentar un testeo es para intentar fomentar la inmunización de los maestros que aún no fueron inoculados, que la provincia calcula que son unos 6.000.

Grahovac detalló que los docentes que no quieran ni busquen vacunarse estarán obligados a presentar un test de PCR negativo todas las semanas.

En caso de no tenerlo, no podrán asistir a sus lugares de trabajo, lo que les generará una falta injustificada y también una pérdida salarial.

Según los registros, en Córdoba el 86% de la planta docente ya cuenta con el esquema completo de vacunación y esta disposición apunta a que todo el personal esté inmunizado.

“Los que no estén vacunados tienen que presentar el PCR todos los lunes. Sino, no van a poder ingresar. Es una falta injustificada y si es falta injustificada no van a poder cobrar esos días”, resaltó el ministro de Educación cordobés en declaraciones radiales.

La provincia de Córdoba anunció que el nuevo criterio que se incorpora es el de 90 centímetros entre estudiantes en las aulas, para el caso de aquellas escuelas que no puedan asegurar el distanciamiento de 1,5 metros.

La medida alcanza a 418.169 estudiantes de escuelas estatales de los tres niveles, es decir el 74 por ciento del total de la matrícula, en este sector, para regresar a una presencialidad plena.

Luego de que el Consejo Federal de Educación estableciera nuevos criterios para la presencialidad de los estudiantes en las aulas, la Provincia de Córdoba avanza en una mayor exposición pedagógica posible de alumnos aplicando los protocolos de prevención del coronavirus.

