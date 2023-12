En el Complejo Molino Fénix borraron todo el archivo de Instagram antes del traspaso de mando

Con gran pesar, los artistas locales descubrieron hoy que todo el material subido a Instagram de los diferentes eventos del Molino Fenix, fue vaciado. Con esto se pierde un gran archivo que no pertenece a una gestión, sino a los músicos, profesores, y artistas en general.

Anuncio

Hasta la redacción de este artículo, aún no se ha borrado el material de Facebook y YouTube, y muchos músicos particulares cuentan que están tratando de descargar esos materiales antes de que alguna persona malintencionada lo termine de eliminar.

Anuncio

Un músico, que prefirió no publicar su nombre, nos dijo:

-Es indignante. Todo lo que hicieron bien, lo hicieron con plata del estado. No es de una gestión, es de todos nosotros. No puede ser que pierdan y se la manden así. Se creen los dueños de la cultura. Los dueños de la cultura somos nosotros, los que la hacemos, no los que manejan la guita. No dejaron ni los likes obligados que le hacían poner a los becarios.

https://www.instagram.com/molinofenix.oficial/

https://www.instagram.com/casadelamusicaoficial/