En la previa del Superclásico, Boca venció a Colón por 1 a 0

Boca derrotó a Colón de Santa Fe por 1 a 0 en un entretenido encuentro que disputaron esta noche en el marco de la decimoséptima jornada de la Liga Profesional y llega entonado para enfrentar a River en el Superclásico.

El único tanto del partido lo convirtió el delantero Nicolás Orsini, a los 21 minutos del segundo tiempo, en el que fue su primera conquista jugando con la camiseta auriazul.

Con este resultado Boca suma 21 unidades y quedó a seis del elenco de Núñez al que visitará el próximo domingo en el estadio Monumental, y a ocho del líder Talleres de Córdoba.

La primera parte fue entretenida con un Boca siendo el dominador del juego, pero el primer avance con peligro fue para Colón, a los 7 minutos, cuando tras un remate de Cristian Ferreira, Agustín Rossi despejó a medias y completó la defensa para sacar el balón.

A partir de allí, el equipo local fue en búsqueda de la victoria y tuvo una clara chance de abrir la cuenta, a los 16 minutos, a través de un disparo de Cristian Pavón desde dentro del área por la derecha, pero la pelota rebotó en el travesaño.

Colón tuvo su oportunidad, a los 35 minutos, con un tiro libre ejecutado por Ferreira desde fuera del área por la derecha, pero el balón se fue muy cerca del ángulo derecho del arco defendido por Rossi.

Sobre los 43 minutos, Boca presionó bien en el mediocampo, armo una buena jugada, el balón le quedó a Pavón, quien se mandó al área y desde la derecha envió un tiro que Leonardo Burián logró sacar al córner sobre su palo izquierdo.

.

Boca encontró el gol en la segunda parte.

.

El segundo tiempo fue discreto y recién a los 21 minutos Boca pudo conseguir la apertura del marcador, ya que, Pavón desde fuera del área por el medio, habilitó a Nicolás Orsini, quien se mandó al área por la derecha, remató y colocó el balón en el palo derecho de Burián.

A los 28 minutos Colón tuvo el empate a través de Facundo Farías, pero un atento Rossi le tapó el tiro en el mano a mano y evitó la caída de su valla, mientras que a los 30 Colón reclamó un penal de Rossi contra Nicolás Leguizamón, pero el árbitro Nicolás Lamolina consideró que no hubo infracción.

Sobre los 40 minutos, Boca tuvo la chance de aumentar la cuenta por medio de un disparo de Norberto Briasco desde dentro del área

por la izquierda, pero Burián despejó el peligro.

.

La siguiente es la síntesis del partido:

Liga Profesional – Fecha 13.

Boca 1 – Colón 0.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; César Montes, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Paolo Goltz, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Eric Meza, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendo, Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el segundo tiempo: 21m, Nicolás Orsini (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 11m, Mauro Formica por Bernardi (C) y Alexis Castro por Ferreira (C); 12m, Aaron Molinas por Montes (BJ) y Norberto Briasco por Cardona (BJ); 23m, Nicolás Leguizamón por Meza (C); 24m Diego González por Pavón (BJ); 31m, Yeiler Góez por Lértora (C) y Gonzalo Piovi por Delgado (C); 35m, Luis Vázquez por Orsini (BJ) y Cristian Medina por Almendra (BJ).