En medio del conflicto Messi se presentará a entrenar el próximo lunes

España (NA) El futbolista Lionel Messi se presentará el próximo lunes cuando se retomen los entrenamientos del Barcelona en el inicio del ciclo que comandará el técnico Ronald Koeman a pesar de haberle comunicado a la entidad catalana su intención de ejecutar una cláusula especial de su contrato e irse del club.

Según trascendió, el jugador irá al centro de prácticas, pero aún no se sabe si se entrenará con el resto de sus compañeros o si lo hará aparte con los futbolistas que Koeman no tendrá en cuenta para la temporada, entre ellos Luis Suárez. Previo al retorno de las prácticas, el presidente del Barcelona Josep Bartomeu intentaría mantener una reunión con Messi para intentar convencerlo de que se quede en el club, pero aún no hay confirmación acerca de este encuentro. Por otro lado, los medios de España aseguran que nada ni nadie van a hacerle cambiar la opinión a Messi ya que su decisión de irse del Barcelona fue muy meditada y no habría vuelta atrás.