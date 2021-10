En un partidazo, Atlético Tucumán venció a Argentinos Juniors por 4 a 3

Atlético Tucumán derrotó este domingo a Argentinos Juniors por 4 a 3 en un partidazo que disputaron en la continuidad de la decimosexta fecha de la Liga Profesional.

El equipo tucumano abrió la cuenta a los 3 minutos de juego por medio de Ramiro Ruíz Rodríguez, mientras que a los 29 Ramiro Carrera aumentó la ventaja y a los 8 del segundo tiempo Augusto Lotti marcó el tercer tanto.

Luego, a los 30 minutos Nicolás Reniero puso el descuento para Argentinos Juniors, a los 31 Mateo Coronel convirtió la segunda conquista del elenco de La Paternal y a los 33 Marcelo Ortíz colocó el cuarto gol de Atlético Tucumán.

Cuando se jugaba el quinto minuto de descuento Kevin Mac Allister puso el tercer tanto para el conjunto dirigido por Gabriel Milito.

En tanto, a los 16 minutos de la primera etapa, el arquero Cristian Lucchetti le contuvo un penal al delantero Gabriel Ávalos.

En la primera parte, Atlético se fue al descanso con un 3 a 0 arriba.

El elenco tucumano consiguió rápidamente ponerse arriba en el marcador cuando a los 3 minutos ejecutó rápido un tiro libre, Ramiro Ruíz Rodríguez recibió la pelota dentro del área por la derecha y definió al palo izquierdo del arquero Federico Lanzillota.

Sobre los 15 minutos, Argentinos Juniors tuvo la chance de igualar el partido cuando Ramiro Carrera le cometió una falta a Lucas Villalba dentro del área y el árbitro Germán Delfino sancionó penal.

Un minuto más tarde el encargado de patearlo fue Gabriel Ávalos, pero el arquero Cristian Lucchetti logró atajar el remate sobre su palo izquierdo, mientras que a los 24 la visita tuvo otra posibilidad de convertir, pero el disparo de Nicolás Reniero salió desviado.

Por su parte, Atlético Tucumán logró la segunda conquista a los 29 minutos cuando 29 Guillermo Acosta desde la izquierda envió un pase al medio que no pudo conectar Augusto Lotti, pero sí Ramiro Carrera para poner el 2 a 0.

Argentinos reacciono en el segundo tiempo, pero Atlético se quedó con el triunfo.

Ya en el segundo tiempo, a los 8 minutos Augusto Lotti con un golazo al ángulo izquierdo de Lanzillota puso la tercera conquista para Atlético Tucumán, pero Argentinos Juniors reaccionó y en marcó dos goles seguidos.

A los 30 minutos, Gabriel Carabajal habilitó a Reniero, quien desde la puerta del área por el medio remató y colocó la pelota en el ángulo derecho de Lucchetti, mientras que a los 31 Mateo Coronel achicó las diferencias con un tiro desde fuera del área por el medio tras el cual el balón se metió en el medio del arco.

Atlético Tucumán logró reaccionar a los 33 minutos y tras un tiro libre desde la izquierda, Marcelo Ortíz con un cabezazo perfecto marcó el cuarto tanto, mientras que a los 38 Lucchetti le tapó un disparo a Coronel.

La siguiente es la síntesis del partido:

Liga Profesional

Fecha 16

Atlético Tucumán 4 – Argentinos Juniors 3

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Germán Delfino.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortíz, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz Rodríguez. DT: Martín Anastacio (interino).

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Pablo Minissale, Carlos Quintana, Matías Romero; Jonathan Gómez, Enzo Kalinski, Gabriel Florentín, Lucas Villalba; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 3m, Ramiro Ruíz Rodríguez (AT) y 29m, Ramiro Carrera (AT).

Goles en el segundo tiempo: 8m, Augusto Lotti (AT); 30m, Nicolás Reniero (AJ); 31m, Mateo Coronel (AJ); 33m, Marcelo Ortíz

(AT) y 50m, Kevin Mac Allister (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gabriel Carabajal por Kalinski (AJ) y Diego Sosa por Minissale (AJ); 14m, Ciro Rius por Ramiro Carrera (AT); 19m, Cristian Menéndez por Lotti (AT); 23m, Luciano Gómez por J. Gómez (AJ) y Mateo Coronel por Ávalos(AJ); 26m, Franco Mussis por Campos (AT), Joaquín Pereyra por Heredia (AT) y Oscar Benítez por Ruiz Rodríguez (AT).

Incidencia en el primer tiempo: 16m, Cristian Lucchetti (AT) le contuvo un penal a Gabriel Ávalos (AJ).