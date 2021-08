Encontraron sano y salvo al chico de 13 años que había desaparecido en Mataderos

I.D., el adolescente de 13 años que había desaparecido ayer entre los barrios porteños de Mataderos y Liniers tras ratearse con un compañero, fue hallado esta mañana deambulando en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

Anuncio

Según confirmó uno de sus hermanos, Juan Pablo, el menor fue hallado deambulando, en buen estado de salud, por las calles de Ciudad Evita y fue conducido a la comisaría local, a donde esta mañana se dirigían sus familiares, desde el domicilio de Villa Lugano. La última información que se conocía es que el menor había tomado un colectivo de la línea 47, la cual no utilizaba frecuentemente, ya que regresaba a su casa desde el Instituto San José con la 117.

“Muchas gracias. Si. Es mi sobrino. Les agradezco a todos”, expresó una de sus tías a la prensa, tras confirmar el hallazgo del chico. Fuentes policiales dijeron que un vecino fue el que lo reconoció cuando caminaba por Ciudad Evita y llamó a la Policía. Una vez encontrado, el menor fue llevado a un centro de la salud de la zona para corroborar su estado físico, aunque en primera instancia no evidenciaba encontrarse bien.

“La última información es que subió a un colectivo de la línea 47. Hay imágenes de cámaras y tenemos el registro de la tarjeta Sube. Es una línea que no conoce y nunca había utilizado. Es posible que esté perdido. No sabemos dónde bajó y tampoco él debe saberlo”, explicó Manuel, otro de sus hermanos al canal TN.

Anuncio

Este lunes, fueron encontrados tanto la mochila como el celular del chico, mientras que imágenes de cámaras de seguridad muestran como pasa corriendo por una esquina de Mataderos y los descarta en un tacho de basura. Según relató la madre del menor, tenía que ingresar al colegio San José en horas del mediodía, pero nunca lo hizo y se rateó junto con otro compañeros, con los que se fue a jugar a la pelota con chicos de otro colegio.

La mujer indicó que le enviaron un alerta desde el colegio situado en Murguiondo al 1000, en Liniers, sobre la ausencia de su hijo. “A las 5 de la tarde me pude contactar con él y me dijo que estaba saliendo del colegio. Le dije que lo estamos yendo a buscar con su papá con el auto, pero no le dije que sabía que se había rateado para que no se asustara. Me dijo bueno, pero cuando llegamos no lo encontramos”, contó la mujer en declaraciones al

canal TN.

Mientras el matrimonio se encontraba esperando en el lugar pactado al chico, desde el colegio llamaron para comunicar que una vecina encontró su mochila y la acercó al establecimiento, mientras que poco después fue hallado su celular. “Camino a mi casa, en Villa Lugano, llamó la mamá del nene que estaba con él, y dijo que su hijo había llegado bien a su casa. Que se tomó el colectivo mientras yo le hablaba a mi hijo por teléfono, y que ahí lo dejó de ver”, contó.