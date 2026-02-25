Encontraron sin vida a Carlos Hugo Godoy, el hombre que era intensamente buscado en Santa Rosa

Carlos Hugo Godoy fue hallado sin vida este martes por la mañana en el río Conlara, a unos 500 metros al norte de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en el departamento Junín. El hombre era buscado desde el sábado 21 de febrero, cuando se ausentó de su domicilio en el barrio Puerto Alegre.

El hallazgo se produjo tras la reanudación del rastrillaje con la primera luz del día. Según informó la Policía, el cuerpo fue localizado luego de un rastreo que demandó aproximadamente 40 minutos, en un sector de la ribera donde fue necesario remover arbustos y ramas.

Un operativo coordinado con más de 40 rescatistas

La búsqueda se inició en el balneario municipal y contó con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Intervinieron buzos de la Policía de San Luis, efectivos de la Dirección General de Bomberos, personal de la Comisaría Distrito 25° y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara, Los Molles, Tilisarao, San Pablo y Renca.

Además, participaron equipos de Canes y se utilizaron kayaks debido a la crecida que presentaba el cauce del río. El operativo fue acompañado por la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia del Ministerio de Seguridad provincial.

Las tareas se organizaron por sectores estratégicos del río, con un despliegue coordinado para cubrir distintas áreas de la ribera y zonas de difícil acceso.

La desaparición y la reconstrucción de las últimas horas

De acuerdo a la información oficial, Godoy se retiró de su vivienda —ubicada sobre calle Dorrego— alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado 21 de febrero.

Familiares indicaron en redes sociales que durante la mañana de ese mismo día “unos conocidos” lo habrían acompañado hasta la Plaza San Martín de la localidad. Desde entonces no volvieron a tener contacto con él.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que posteriormente caminó hacia el balneario municipal. A partir de esa reconstrucción, se orientaron las tareas de búsqueda hacia el río, donde se presumía que podría haber caído al agua.

El lunes se había difundido oficialmente la solicitud de paradero, radicada por una de sus hermanas.

Investigación en curso

Tras el hallazgo, intervienen las autoridades judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. El procedimiento se desarrolló en una zona de vegetación ribereña, donde el cuerpo fue encontrado a la vera del río.

El caso generó una fuerte movilización comunitaria en Santa Rosa del Conlara, donde familiares, amigos y vecinos acompañaron la búsqueda desde el primer momento.