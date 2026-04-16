Encuesta nacional: cae la imagen de Javier Milei al 35% y queda quinto en el ranking de dirigentes

La imagen del presidente Javier Milei registró una nueva caída en abril y se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional, según una encuesta de la consultora Opina Argentina. El relevamiento expone un escenario de creciente desgaste para el oficialismo, con avances de dirigentes opositores y señales de empate técnico en intención de voto.

El estudio, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril con 1.007 casos en todo el país y un margen de error de ±3,03%, indica que Milei alcanzó un 35% de imagen positiva frente a un 63% de negativa. La cifra representa una caída significativa respecto a diciembre, cuando registraba 48% de aprobación.

Según el informe, el mandatario fue superado por figuras como Axel Kicillof (44%), Myriam Bregman (44%) y Cristina Fernández de Kirchner (39%). Incluso aparece por debajo de la oficialista Patricia Bullrich, quien alcanza el mismo 39% de imagen positiva.

Más atrás en el ranking se ubican Mauricio Macri (34%), Sergio Massa (33%), el ministro de Economía Luis Caputo (29%), la vicepresidenta Victoria Villarruel (27%) y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con apenas 23%.

Desde la consultora señalaron que “durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y remarcaron que la caída se profundizó en los últimos dos meses. En ese sentido, la aprobación presidencial retrocedió seis puntos respecto a la medición anterior y acumula una baja de 13 puntos desde comienzos de año.

El informe vincula esta tendencia a la compleja situación económica y a denuncias de presuntos hechos de corrupción que tomaron estado público en los últimos meses. En particular, advierte sobre una fuerte caída en la imagen de Adorni, que habría descendido 16 puntos en un mes en medio de cuestionamientos patrimoniales y mediáticos.

Intención de voto: empate técnico entre oficialismo y oposición

El sondeo también evaluó escenarios electorales hipotéticos de cara a 2027. Ante la pregunta sobre a quién votarían “si las elecciones fueran mañana”, el espacio identificado como “el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa” obtuvo un 32%, mientras que La Libertad Avanza, liderada por Milei, alcanzó el 31%.

La diferencia, dentro del margen de error, configura un empate técnico y marca un cambio de tendencia respecto a meses anteriores, cuando el oficialismo mantenía una ventaja sostenida. En enero, por ejemplo, superaba al peronismo por nueve puntos.

En tercer lugar aparece el Frente de Izquierda, con un 9%, seguido por una alternativa de centro vinculada a Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, con 5%. Completan el escenario las opciones “otro” (11%), “no sabe” (7%) y “blanco/no votaría” (5%).