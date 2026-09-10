Endeudamiento familiar: el Gobierno busca frenar una regulación más dura y negociar una alternativa sin costo fiscal

El creciente endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas ingresaron de lleno en la agenda del Congreso. Luego del avance impulsado por sectores opositores en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional buscará negociar una alternativa que permita abordar la problemática sin generar nuevas erogaciones para el Estado ni establecer fuertes restricciones sobre las tasas de interés.

El presidente Javier Milei mantiene una posición contraria a una regulación amplia del endeudamiento privado y considera que las obligaciones crediticias corresponden a contratos celebrados entre particulares. Sin embargo, dentro del Ejecutivo admiten que el problema adquirió suficiente peso político y parlamentario como para requerir algún tipo de respuesta.

El Gobierno buscará negociar antes de llegar al recinto

La estrategia de La Libertad Avanza apunta ahora a fortalecer las conversaciones con los bloques dialoguistas para intentar consensuar un dictamen antes de que los proyectos lleguen al recinto.

La intención de la Casa Rosada es evitar una nueva confrontación legislativa que termine con una iniciativa opositora aprobada, un posterior veto presidencial y una nueva disputa política en el Congreso.

El oficialismo consiguió que los proyectos vinculados con la morosidad no sean tratados por la Comisión de Presupuesto, una decisión que limita las posibilidades de incorporar medidas que representen mayores gastos para el Estado.

Las discusiones continuarán en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, que tienen reuniones previstas para el 15 y el 22 de septiembre, mientras que el emplazamiento establece como fecha para intentar alcanzar dictamen el 29 de septiembre.

Qué alternativas analiza el Ejecutivo

Entre las posibilidades que se estudian aparecen modificaciones destinadas a brindar mayor claridad a los consumidores sobre el costo financiero total de los créditos, además de herramientas relacionadas con la educación financiera y una mayor transparencia en las condiciones de financiamiento.

El Gobierno pretende que cualquier iniciativa respete dos condiciones centrales de su política económica: que no tenga impacto fiscal y que no establezca fuertes topes sobre las tasas de interés.

La alternativa funcionaría como una contrapropuesta frente a iniciativas opositoras que plantean una intervención más amplia sobre la problemática del endeudamiento familiar.

La morosidad se instaló en la agenda política

Aunque Milei pidió evitar una regulación fuerte sobre las deudas privadas, funcionarios nacionales reconocen que la discusión ya quedó instalada en el Congreso y que será necesario presentar alguna respuesta.

El desafío para el oficialismo será conseguir suficientes respaldos entre los sectores aliados y dialoguistas para impedir que prospere una propuesta que contradiga los lineamientos económicos de la administración nacional.

En paralelo, la Casa Rosada busca reconstruir su relación parlamentaria con esos espacios luego de meses marcados por tensiones y votaciones adversas.

Dentro de esa estrategia también aparece el paquete legislativo relacionado con las Islas Malvinas, que el Ejecutivo considera una agenda con posibilidades de obtener respaldos políticos más amplios y recuperar canales de diálogo con sectores que acompañaron al Gobierno en anteriores votaciones.

La discusión por el endeudamiento familiar tendrá así semanas decisivas en Diputados. El oficialismo intentará transformar un tema impulsado inicialmente por la oposición en una propuesta consensuada que permita dar una respuesta al aumento de la morosidad sin apartarse del objetivo de mantener el equilibrio fiscal.