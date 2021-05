Enrique Cabrera se presentó ante la Justicia, pero se abstuvo de declarar

El exfuncionario provincial indicó que no prestó declaración porque ya lo había hecho antes. Además, esta a la espera que el juez Santiago Ortiz, haga lugar al pedido de reconstrucción del hecho que solicitó anteriormente. Es investigado en una causa de violencia de género.

Este martes a la mañana, el exfuncionario provincial, Enrique Cabrera, se presentó ante el juez Contravencional y Correccional 1 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, pero se abstuvo de declarar en la causa que se lo investiga por violencia de género hacia su expareja y por agredir a al hijo que tienen en común.

Cabrera indicó a El Diario de la República que “no declaró, porque ya lo había realizado antes” y que le solicitó al juez que haga lugar al pedido reconstrucción del hecho por el cual es lo investiga desde hace tres años.

En los pasillos del Juzgado de Villa Mercedes, el exfuncionario acompañado por su codefensor, el abogado Nahuel DˈAgata Henriquez, dialogó con El Diario antes de presentarse ante el juez Ortiz, después que éste hubiera librado una convocatoria para que declarara el viernes, a la cual no asistió al encontrarse en la provincia de Misiones.

“Lamentablemente, cuando me citó su señoría 48 horas antes, yo estaba en Misiones, cuidando a mi mamá que tiene casi 80 años. Me fui, porque ella vive sola y tiene algunos problemas de salud”, comentó.

Agregó que cuando le avisó el abogado del pedido del juez intentó regresar, pero que debido a los horarios de los colectivos se le hizo imposible hasta el fin de semana. Ante esta situación “mi abogado presentó un escrito informando que este martes me podía presentar a la indagatoria”, dijo y aclaró: “Yo nunca me negué a venir a la Justicia. He pedido muchísimas veces al juez -en una causa que tiene tres años- que haga la reconstrucción del hecho, porque soy inocente”.

Cabrera sostiene que al realizar la reconstrucción de lo que pasó con su expareja e hijo, se puede probar su inocencia y que su hijo ha sido manipulado para mentir en su declaración.

Así mismo indico que había sido indagado anteriormente, pero que desconoce los motivos que se dejó sin efecto esa declaración.

Además, dijo que “nunca existió ningún elemento de violencia de género y está probado en el expediente. Es más -afirmó-, hay constataciones médicas donde se muestra que el que tiene quebrada dos costillas soy yo, que es lesión grave. Y la fiscal y el juez nunca activaron mi causa, porque hice la denuncia por los golpes recibidos”, por esta razón solicita la reconstrucción del hecho.

Y refirió que la causa está armada “primero por despecho” por parte de su expareja y segundo “por una conspiración política”.

