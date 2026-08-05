Entre Fraga y Villa Mercedes: reconstruirán un nuevo tramo de la Autopista de las Serranías Puntanas

El Ente Control de Rutas anunció una nueva etapa del plan de recuperación de la Autopista de las Serranías Puntanas, una de las principales vías de comunicación de San Luis. La intervención se desarrollará entre Villa Mercedes y Fraga, donde se reconstruirá un tramo ubicado a la altura del kilómetro 714.

La obra contempla el reemplazo de 373 losas de hormigón que alcanzaron el final de su vida útil. Con esta intervención, el organismo provincial habrá recuperado cerca de 1.000 losas desde el inicio del programa de rehabilitación de la autopista.

Qué trabajos se realizarán

El proyecto prevé una reconstrucción integral del sector intervenido. Las tareas incluirán la demolición de las losas deterioradas, el retiro del material existente, la compactación de la base, la ejecución de una nueva base de hormigón y la construcción de las nuevas losas.

Además, se llevarán adelante trabajos de sellado de juntas, reparación de banquinas e implementación de desvíos debidamente señalizados para garantizar la circulación durante el desarrollo de la obra.

Por qué es necesaria la intervención

Desde el Ente Control de Rutas explicaron que el deterioro de la calzada es consecuencia del paso del tiempo, el tránsito constante de vehículos de gran porte y el desgaste natural de las juntas y banquinas.

Estas condiciones provocaron fisuras, desprendimientos y deformaciones en distintos sectores de la autopista, generando cambios bruscos de velocidad y maniobras de esquive por parte de los conductores, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.

Una obra clave para la conectividad de San Luis

La Autopista de las Serranías Puntanas constituye uno de los corredores estratégicos más importantes de la provincia, ya que conecta Villa Mercedes, Fraga y otras localidades con el resto de San Luis y diferentes regiones del país.

Con esta nueva intervención, el Gobierno de San Luis busca mejorar las condiciones estructurales de la vía, aumentar la seguridad de quienes la transitan diariamente y extender la vida útil de una infraestructura fundamental para el transporte de personas y cargas.