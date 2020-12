Entregaron subsidios a más de 30 asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia

Anuncio

Dirigentes que llegaron desde todos los departamentos sanluiseños recibieron los aportes de manos del gobernador, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi y el jefe del Programa San Luis Solidario, Damián Gómez.

Los aportes se entregan en el marco de la Ley Provincial 980/2017 por cumplir un gran desempeño en tareas de catástrofes locales.

“Esto es un reconocimiento chiquito a todo lo que hay que reconocerle siempre a los bomberos voluntarios. Cuando éramos chicos, en el manual de la escuela, había dibujos preciosos de los bomberos y los estudiábamos como los héroes que son y que hacen a nuestra patria. Y muchas veces nos preguntaban ‘¿qué querés ser cuando seas grande?’. Uno respondía bombero, porque sabía que era una tarea loable”, recordó Rodríguez Saá en el inicio de su mensaje.

“Aquí hoy nos falta Fermín, un hombre que sabía mucho sobre estos siniestros forestales. Él se paraba en las sierras, miraba y nos decía ‘No, no hay que preocuparse porque si el viento sigue así el fuego parará a tal hora en la quebrada de tal lugar’. Tenía un gran conocimiento y era un colaborador siempre de los bomberos, conocía Estancia Grande, El Trapiche y El Durazno. Una noche otro hombre prende un cigarrillo y se le explota en la mano el encendedor a gas y lo tira, estábamos en pleno agosto, todo estaba seco. Y se produjo un incendio que se extendió muy rápido. Quise ayudar pero él me dijo ‘Usted quédese quieto’. Agarró una lona y apagó todo. Y ese día me enseñó algo, que cuando hay un siniestro el que manda es aquel que sabe, el que conoce debe comandar el rescate. Lo aprendí. Yo no duermo hasta saber que nadie sufrió una desgracia o que el fuego está contenido, y ustedes tienen todo lo que necesitan”, contó.

“Sueño que hagamos una tarea de prevención en esos viejos edificios que no tienen inspecciones de seguridad. Empecemos con edificios del año ’30 para atrás. Luego desde el ’40, el ’50 y así sucesivamente. También con una mirada en lo sísmico. La mejor tarea es prevenir. Pensemos en un plan, nos capacitamos y prevenimos. Necesitamos hermanarnos en la solidaridad”, afirmó. “Si se ejecuta bien el subsidio, habrá más. Más recursos para infraestructura”, adelantó el mandatario. “¡Feliz año nuevo!. Gracias porque muchos de ustedes nos están ayudando con la campaña de vacunación. Estoy muy contento por todo eso. Un inmenso abrazo para todos. ¡Vivan los bomberos, los bomberos voluntarios de San Luis!”, cerró el gobernador. Anastasi: “Celebramos hoy los mejores valores puntanos” “Esta es una celebración, celebramos los mejores valores de los puntanos: el coraje, la empatía, la solidaridad, el altruismo, lo mejor de cada uno. Estamos muy orgullosos del trabajo que ustedes realizan y felices de ayudar a los que nos ayudan permanentemente a nosotros”, afirmó el ministro Anastasi. Las instituciones que recibieron aportes Asociación Bomberos Voluntarios de Villa Larca

Asociación Bomberos Voluntarios de La Toma

Asociación Bomberos Voluntarios Lafinur – Los Cajones

Asociación Bomberos Voluntarios ‘Mario Aspiz’ – Los Molles

Asociación Bomberos Voluntarios de Luján

Asociación Bomberos Voluntarios de Merlo

Asociación Bomberos Voluntarios de Naschel

Asociación Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara

Asociación Bomberos Voluntarios de Unión

Asociación Civil La Unión de Villa de la Quebrada

Asociación Bomberos Voluntarios de El Volcán

Asociación Bomberos Voluntarios de Batavia

Asociación Bomberos Voluntarios de Buena Esperanza

Asociación Bomberos Voluntarios de Carpintería

Asociación Bomberos Voluntarios de La Punta

Asociación Bomberos Voluntarios ciudad de San Luis – Carlos Baldúz

Asociación Bomberos Voluntarios Concarán – Cuerpo de Bomberos ‘Daiana Magalí’

Asociación Bomberos Voluntarios de Cortaderas

Asociación Bomberos Voluntarios de Villa del Carmen

Asociación Bomberos Voluntarios de Los Manantiales

Asociación Bomberos Voluntarios Brigada Antonio Bustos – El Morro

Asociación Bomberos Voluntarios de El Trapiche

Asociación Bomberos Voluntarios de Estancia Grande

Asociación Bomberos Voluntarios ‘Luis Navarro’ de Justo Daract

Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Papagayos

Asociación Civil de Bomberos Voluntarios Potrero de los Funes

Asociación Bomberos Voluntarios de Quines

Asociación Bomberos Voluntarios de Renca

Asociación Bomberos Voluntarios de San Francisco del Monte de Oro

Asociación Bomberos Voluntarios de Tilisarao

Asociación Bomberos Voluntarios El Fortín de Villa Mercedes