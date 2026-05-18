“Equinotutores” fortaleció el acompañamiento integral en los centros de equinoterapia de la provincia

La Escuela Provincial de Equinoterapia ‘Terrazas del Portezuelo’ llevó adelante el segundo taller del programa “Equinotutores”, una propuesta destinada a fortalecer el acompañamiento de jinetes, amazonas y familias que integran la comunidad terapéutica de la institución.

La jornada estuvo centrada en la nutrición y la importancia de los hábitos saludables, promoviendo espacios de participación, escucha y contención para quienes forman parte de los centros de equinoterapia de la provincia de San Luis.

La actividad fue coordinada por Cecilia Ortega, quien encabezó una dinámica participativa donde se trabajó sobre hábitos alimentarios, rutinas cotidianas y experiencias vinculadas a la alimentación y el bienestar integral.

Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron inquietudes y conocimientos relacionados con la ansiedad, el manejo de las porciones, las formas de alimentación y la relación diaria con la comida. A través de preguntas disparadoras y actividades grupales, se generó un espacio de reflexión colectiva orientado a mejorar la calidad de vida de las familias.

Por otra parte, en el Centro de Equinoterapia La Pedrera, la propuesta incorporó un fuerte componente informativo e institucional con la participación del Área Legal y la Mesa de Entrada de la Secretaría de Discapacidad.

En ese marco, tutores y familiares recibieron asesoramiento sobre distintos trámites vinculados a derechos y accesibilidad, entre ellos la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficios para personas con discapacidad, gestión de pensiones, obras sociales y tramitación de la credencial CIPE.

Desde la organización destacaron que estas iniciativas buscan consolidar espacios cercanos de diálogo y acompañamiento, fortaleciendo el bienestar emocional, social y físico de toda la comunidad de equinoterapia.

Además, remarcaron que el programa “Equinotutores” continúa creciendo mes a mes, ofreciendo un entorno seguro donde las familias pueden compartir experiencias, recibir orientación técnica y encontrar apoyo mutuo. Un espacio donde el acompañamiento profesional se combina con la escucha activa y la contención afectiva.