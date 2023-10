Escasez de combustible: Propietarios de Estaciones de Servicio alertan sobre problemas de abastecimiento

Un problema que afecta a todo el país, la escasez de combustible, está generando preocupación en el sector de las estaciones de servicio. Señalan que algunos comercios en la provincia de San Luis reciben solamente el 60 por ciento de la cantidad de combustible que solicitan. Este viernes, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) emitió un comunicado en el que expone los problemas de abastecimiento que se han registrado en los últimos días y advierte sobre un posible agravamiento de la situación.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello, destacó que algunos comercios en la provincia reciben solo el 60 por ciento de la cantidad normal de combustible, lo que ha llevado a la adopción de medidas para conservar el suministro de nafta.

“Estamos en la misma situación que todo el país. Hay faltantes constantes de combustibles, filas enormes en las estaciones de servicio y eso desabastece a las pocas que tienen. Esto es algo que vivimos hace tiempo y no está teniendo ninguna solución inmediata. El Ministerio de Economía de la Nación se reunió con algunas petroleras, pero si no hay ninguna medida vamos a seguir igual”, aseguró Gianello.

Para ilustrar la situación que enfrentan las estaciones de servicio en medio de esta escasez, Gianello explicó que cada establecimiento está adoptando medidas que considera apropiadas para no quedarse sin combustible. “Si su venta normal es del 100 por ciento, están recibiendo un 60 por ciento, aproximadamente. Algunas están atendiendo con cupos y, por ejemplo, los locales que estamos en las rutas no atendemos a nadie que no sean nuestros clientes, siempre hablando de la nafta que utilizan las personas que llevan para cargamento o que trabajan en el campo”, señaló.

El comunicado de Cecha y de otras asociaciones subraya que las estaciones de servicio no tienen control sobre la falta de suministro de combustible. “Nuestra actividad consiste en poner a disposición de los clientes la totalidad del volumen en nuestros establecimientos, viéndonos ahora imposibilitados de disponer de las cantidades necesarias por factores totalmente ajenos a nosotros”, indicaron.

Los problemas en el abastecimiento se originarían por la diferencia de precios entre las distintas petroleras y las dificultades para importar hidrocarburos.

Por su parte la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, se reunió con las principales operadoras de combustibles del país para abordar los problemas de abastecimiento en las naftas. Durante el encuentro, se acordó la importación de diez barcos de combustible con el objetivo de normalizar el suministro, y se estableció que las paradas técnicas en las refinerías se reducirán en los próximos diez días, lo que aumentará la capacidad de refino en las principales instalaciones del país.