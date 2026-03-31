Escultura homenaje a Luca Prodan avanza hacia su instalación en Buenos Aires

La figura de Luca Prodan, ícono del rock argentino, vuelve a cobrar presencia tangible a través de una escultura que ya fue finalizada y avanza en su proceso institucional para ser instalada en la ciudad.

Una obra que busca trascender lo simbólico

La escultura, desarrollada junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Comuna 14, está pensada para emplazarse en una plazoleta que llevará el nombre del artista. Actualmente, el proyecto atraviesa instancias administrativas clave, incluyendo la gestión de permisos para su reconocimiento como patrimonio nacional.

Lejos de detenerse, la iniciativa continúa avanzando y sumando actores del ámbito cultural y artístico, consolidándose como una propuesta que busca integrar memoria y espacio urbano.

El desafío de representar una figura irrepetible

La obra fue creada por la artista Sol Satori, con la colaboración del escultor Mauro De Giuseppe, quienes trabajaron sobre una estructura íntegramente metálica. El objetivo no fue realizar una representación estática, sino capturar la esencia del músico: su energía, su tensión y su identidad escénica.

Luca Prodan, nacido en Roma en 1953 y radicado en Argentina en los años 80, fue una figura disruptiva en el contexto del rock nacional de posdictadura. Su estilo, su voz y su presencia marcaron una generación y dejaron una huella que aún hoy permanece vigente.

Una obra que ya genera impacto antes de su inauguración

Aunque todavía no fue instalada, la escultura ya comenzó a cumplir su función simbólica: reactivar la memoria colectiva y generar expectativa en torno a su emplazamiento definitivo.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de empresas privadas y gestores culturales, y se posiciona como una iniciativa que no solo busca homenajear, sino también invitar a reflexionar sobre el lugar que ocupa Prodan en la cultura argentina actual.

Más que un monumento, la obra apunta a sostener una presencia viva, capaz de dialogar con nuevas generaciones y mantener vigente el legado de uno de los artistas más influyentes del país.