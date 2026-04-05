Espionaje y campaña rusa: el Gobierno de Javier Milei promete avanzar “hasta las últimas consecuencias”

El Ejecutivo nacional confirmó que impulsará acciones judiciales, refuerzos en inteligencia y gestiones diplomáticas tras la filtración de documentos que advierten sobre una operación internacional de influencia.

El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno avanzará “hasta las últimas consecuencias” en la investigación por una presunta campaña de desinformación atribuida a una red vinculada a Rusia, en lo que calificó como un hecho de “gravedad institucional pocas veces vista”.

El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los… — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026

Según expresó el mandatario, los documentos filtrados representarían “la punta del iceberg” de una estructura más amplia de espionaje e influencia extranjera, orientada a incidir en la opinión pública argentina. En ese sentido, remarcó que se buscará identificar a todos los responsables, tanto directos como indirectos.

De acuerdo con la investigación difundida por un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada “La Compañía” habría desarrollado entre abril y octubre de 2024 una campaña destinada a desacreditar al Gobierno argentino. El informe señala un presupuesto cercano a 283.000 dólares para financiar más de 250 artículos críticos en medios digitales, junto a acciones en redes sociales.

Los contenidos detectados incluían cuestionamientos al programa económico, críticas al impacto social de las medidas oficiales y objeciones al alineamiento internacional del país con Ucrania. Además, se habrían identificado autores ficticios, firmas inexistentes y material generado con herramientas digitales, lo que refuerza las sospechas sobre una operación coordinada.

Investigación judicial y alerta institucional

El accionar del Gobierno se centra en tres ejes: la investigación judicial, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y el seguimiento diplomático del caso. La Secretaría de Inteligencia del Estado ya había advertido en 2025 sobre la posible existencia de una red de agentes extranjeros y dio intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal.

Desde el oficialismo sostienen que la operación buscó erosionar la imagen del Gobierno en un contexto clave de definiciones en política exterior, particularmente en relación con el respaldo argentino a Ucrania.

En paralelo, se intenta identificar posibles intermediarios locales, circuitos de financiamiento y mecanismos de difusión, que habrían amplificado los contenidos en distintos canales.

Tensión diplomática con Rusia

La controversia escaló a nivel internacional luego de que la Embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina rechazara las acusaciones. Desde la representación diplomática calificaron las denuncias como “infundadas” y señalaron que podrían responder a intereses de terceros actores.

El episodio abre un escenario sensible para la política exterior argentina, en medio del alineamiento del Gobierno con Occidente y la necesidad de sostener relaciones diplomáticas equilibradas.

Impacto en el ámbito periodístico

El caso también generó repercusiones en el sector de los medios. Algunos portales mencionados en los documentos negaron haber recibido financiamiento o formar parte de una estrategia coordinada, aunque admitieron que ciertos contenidos llegaron mediante intermediarios.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ya había advertido sobre la presencia de mecanismos de desinformación asociados a actores internacionales y colaboró en el análisis de este tipo de prácticas.

Mientras la investigación continúa, el Gobierno ratifica su postura de avanzar en todos los frentes. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, reiteró Milei, en una señal de que el caso podría tener derivaciones judiciales e institucionales de alto impacto.