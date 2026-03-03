Estados Unidos anunció la ruptura comercial con España tras la disputa por bases militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que romperá “todo el comercio con España” luego de que el gobierno de Pedro Sánchez rechazara permitir el uso de bases militares españolas para operaciones bélicas contra Irán.

El anuncio se produjo en la Casa Blanca, durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, donde Trump calificó a España como un “aliado terrible” y dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas económicas inmediatas.

El conflicto por las bases militares

El detonante fue la negativa española a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones militares en el marco de la ofensiva estadounidense contra Teherán.

La postura fue respaldada por el Reino Unido, que también evitó involucrar su infraestructura estratégica en el conflicto.

Desde el Ejecutivo español recordaron que cualquier modificación en las relaciones comerciales debe ajustarse a la legalidad internacional y a los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Reacción de Bruselas y tensión en la OTAN

La respuesta no tardó en llegar desde Bruselas. El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, instó a Washington a respetar los compromisos comerciales firmados entre ambos bloques, subrayando que España es una de las principales potencias exportadoras del bloque comunitario.

El conflicto no solo impacta en la histórica relación bilateral entre Madrid y Washington, sino que también tensiona el equilibrio interno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en un contexto de alta sensibilidad geopolítica.

Mientras España reafirma su compromiso con la defensa europea y la coordinación multilateral, la administración estadounidense deja en claro que está dispuesta a utilizar el comercio como herramienta de presión estratégica.

El anuncio abre un escenario de incertidumbre económica y diplomática que podría escalar en los próximos días, dependiendo de la reacción oficial de la Unión Europea y de eventuales medidas concretas por parte de Washington.