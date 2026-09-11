Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina por US$140 millones

Estados Unidos autorizó una posible venta militar a la Argentina de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipamiento asociado, en una operación cuyo costo total estimado asciende a US$140 millones. El paquete contempla además motores, sistemas de comunicaciones, equipos de rescate, repuestos, capacitación y apoyo logístico.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio luz verde a la operación dentro del esquema de ventas militares estadounidenses al exterior. La autorización constituye un paso formal relevante, aunque no significa todavía que la operación esté definitivamente cerrada.

Cuatro Black Hawk para la Argentina

La solicitud argentina contempla cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, además de dos motores T700-GE-701D y un amplio conjunto de sistemas y elementos destinados a la operación de las aeronaves.

Los helicópteros serán reacondicionados y entregados de manera escalonada, según informó el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Esta primera etapa comenzará con cuatro unidades.

El diplomático sostuvo que el objetivo será fortalecer las capacidades argentinas tanto en materia de defensa como en la atención de situaciones de emergencia.

Qué incluye la operación por US$140 millones

El monto estimado de US$140 millones no corresponde exclusivamente al valor de los cuatro helicópteros. La propuesta incluye un paquete integral de equipamiento y servicios.

Entre los componentes figuran sistemas de navegación y comunicaciones, GPS, transpondedores de identificación, tanques auxiliares de combustible, cabrestantes de rescate, ganchos de carga, equipos para operaciones con cuerdas y cubos Bambi para el combate de incendios.

También están contemplados repuestos, herramientas, equipos de prueba, software de mantenimiento, entrenamiento de tripulaciones, capacitación de personal, documentación técnica y servicios de apoyo logístico y de ingeniería.

El principal contratista previsto para la operación es Sikorsky, compañía perteneciente a Lockheed Martin.

Defensa, fronteras y respuesta ante desastres

Según la documentación estadounidense, la incorporación permitirá mejorar las capacidades de la Argentina para afrontar amenazas actuales y futuras, especialmente en seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

El Black Hawk es un helicóptero militar multipropósito utilizado por numerosos países y puede cumplir misiones de transporte de tropas y carga, evacuación médica, búsqueda y rescate y asistencia frente a catástrofes.

Para el Ejército Argentino, la incorporación también resulta relevante dentro del proceso de renovación de su capacidad de helicópteros medianos y del reemplazo progresivo de los Bell UH-1H/Huey II.

Un nuevo paso en la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos

Washington justificó la posible venta señalando que contribuirá a sus objetivos de política exterior y seguridad nacional mediante el fortalecimiento de la Argentina como aliado importante extra-OTAN en Sudamérica.

La autorización se produce en un contexto de mayor cooperación bilateral en materia de defensa y representa un nuevo paso en el proceso argentino de modernización de equipamiento militar.