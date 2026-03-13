Estados Unidos autorizó la compra de petróleo ruso en tránsito para frenar la suba de precios del crudo

Estados Unidos autorizó de manera excepcional la compra de petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito hacia los mercados internacionales, en una decisión que busca evitar un nuevo salto en los precios globales de la energía.

La medida fue adoptada por el Departamento del Tesoro estadounidense, que otorgó un permiso temporal para permitir la adquisición de cargamentos de crudo ruso que ya habían sido comercializados antes de nuevas restricciones o sanciones energéticas.

Una medida para contener el precio del petróleo

La autorización apunta a evitar tensiones en el mercado petrolero internacional, en un contexto de volatilidad en el precio del crudo y temores a un posible desabastecimiento en algunos mercados.

Según fuentes oficiales citadas por medios internacionales, la decisión permite que buques que transportan petróleo ruso y ya estaban en tránsito puedan completar sus operaciones comerciales, evitando así una interrupción abrupta en la oferta mundial.

Analistas energéticos sostienen que una cancelación repentina de esos cargamentos podría haber provocado una suba inmediata en el precio del petróleo, impactando directamente en los costos de combustible y energía en diferentes países.

Reacción positiva desde Rusia

Desde Moscú, funcionarios y analistas cercanos al Kremlin interpretaron la medida como un reconocimiento indirecto de la importancia del petróleo ruso para el equilibrio del mercado energético global.

Rusia se mantiene como uno de los principales exportadores de crudo del mundo, por lo que cualquier restricción fuerte en su comercialización suele generar repercusiones en el precio internacional del barril.

Contexto energético global

El mercado petrolero atraviesa un período de alta sensibilidad geopolítica, con tensiones vinculadas a conflictos internacionales, sanciones económicas y fluctuaciones en la producción de los principales países exportadores.

En ese escenario, la decisión de Estados Unidos refleja un intento de equilibrar las sanciones políticas con la estabilidad del mercado energético, evitando impactos mayores en los precios que podrían afectar a economías de todo el mundo.