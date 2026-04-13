Estados Unidos e Irán buscan reactivar negociaciones antes del 22 de abril para evitar el fin de la tregua

La diplomacia internacional se mantiene en alerta ante el intento de reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, luego de que la primera ronda de conversaciones concluyera sin acuerdo en Islamabad, capital de Pakistán. El objetivo central es alcanzar un entendimiento antes del 22 de abril, fecha límite establecida para sostener un frágil alto el fuego de dos semanas.

Según reveló el medio estadounidense The Wall Street Journal, mediadores regionales aceleran las gestiones para organizar una segunda cumbre que permita evitar una escalada del conflicto. En este contexto, el rol de Pakistán aparece como clave, ya que sus autoridades mantienen contactos activos tanto con Washington como con Teherán.

Entre los principales puntos de tensión figuran la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sin el cobro de tasas de tránsito, el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y la exigencia del gobierno iraní de liberar unos 27.000 millones de dólares en fondos congelados.

A pesar del estancamiento inicial, fuentes diplomáticas citadas en el informe señalaron que existe un “optimismo cauteloso” respecto a la posibilidad de avanzar en un nuevo encuentro. La prioridad, remarcan, es evitar un retorno a las hostilidades abiertas que podría desestabilizar aún más la región.

El escenario internacional sigue de cerca la evolución de estas negociaciones, ya que un eventual fracaso podría impactar directamente en los mercados energéticos globales y en la seguridad del comercio marítimo.