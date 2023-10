Estados Unidos emitió una alerta global por posibles ataques terroristas

Aunque el comunicado oficial norteamericano apunte a sus propios ciudadanos, el resto de los países occidentales tomaron nota del aviso difundido por Washington en la tarde de hoy.

Los líderes globales consideran que es importante que Israel no avance sobre la Franja de Gaza para no aumentar la cantidad de civiles palestinos muertos y no se profundice la división social y religiosa que quedó en evidencia en la última semana.