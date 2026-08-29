Estados Unidos presiona al Reino Unido y pone a Malvinas en el centro de la disputa

La administración de Donald Trump habría advertido al gobierno británico que podría revisar su respaldo a la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas si Londres no incrementa de manera significativa su gasto en defensa. La revelación fue publicada por The Telegraph y se produce en medio de una revisión estadounidense sobre los compromisos militares de los países de la OTAN.

La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido atraviesa un momento de tensión inusual. Según una investigación publicada por The Telegraph, Washington evalúa utilizar la cuestión de las Islas Malvinas como elemento de presión para que Londres aumente su inversión en defensa.

La advertencia estaría dirigida al gobierno del primer ministro británico Andy Burnham, en un contexto en el que la administración de Donald Trump reclama que los aliados europeos asuman una mayor parte de los costos de la defensa colectiva.

Un funcionario estadounidense citado por el medio británico señaló que el Reino Unido recibirá “especial atención” dentro de la revisión de los aliados de la OTAN y que Washington continuará buscando mecanismos para que Londres incremente de manera considerable su participación en materia de defensa.

La cuestión Malvinas, en el centro de la presión

La parte más sensible de la advertencia está vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas, cuya disputa enfrenta históricamente a la Argentina y el Reino Unido.

De acuerdo con The Telegraph, ante la posibilidad de modificar el respaldo estadounidense a la posición británica, un funcionario de Washington aseguró que las conversaciones son “cándidas” y que “nada está descartado” como mecanismo para incentivar un mayor reparto de responsabilidades dentro de la alianza.

Esto no implica que Estados Unidos haya modificado oficialmente su postura sobre las Malvinas. La información difundida refiere a una posibilidad que estaría siendo analizada dentro del marco de la revisión de la política de defensa estadounidense.

La disputa por el archipiélago tiene como antecedente central la Guerra de Malvinas de 1982, cuando Argentina y el Reino Unido se enfrentaron militarmente por la soberanía de las islas. Desde entonces, Buenos Aires mantiene su reclamo sobre el territorio y Londres sostiene su administración.

Washington exige más gasto a sus aliados

La presión sobre Londres forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump, que busca que los integrantes europeos de la OTAN incrementen sus capacidades militares y asuman una mayor responsabilidad en la defensa del continente.

El Pentágono lleva adelante una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa, que contempla distintas alternativas sobre el despliegue de tropas, las bases y el nivel de cooperación de los países aliados. Según documentos obtenidos por Reuters, se preparan varias opciones para presentar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de noviembre.

La presión también está relacionada con el nuevo esquema de inversión de la alianza, que establece mayores compromisos de gasto para los países miembros.

En el caso británico, el tema genera dificultades adicionales debido a las restricciones presupuestarias. El gobierno de Andy Burnham enfrenta el debate sobre cuánto destinar a defensa en los próximos años y, según información publicada por el Financial Times, el Reino Unido no se comprometería en su próximo presupuesto a alcanzar el 3% del PBI en defensa para 2030.

Qué significa para Argentina

Para Argentina, la información adquiere especial relevancia porque incorpora nuevamente la cuestión Malvinas a una discusión estratégica entre dos potencias occidentales.

Un eventual cambio de la posición estadounidense podría tener impacto diplomático, aunque por ahora no existe una modificación oficial de la política de Washington sobre la soberanía de las islas.

La revelación, por lo tanto, debe interpretarse como parte de una disputa más amplia sobre el financiamiento de la OTAN, el reparto de responsabilidades militares y el papel que Estados Unidos pretende que desempeñen sus aliados europeos.

La cuestión Malvinas queda así incorporada a una negociación geopolítica de mayor alcance, mientras Londres enfrenta la presión de Washington para elevar su gasto militar y demostrar un mayor compromiso con la nueva estrategia de defensa de la alianza.