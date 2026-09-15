Estados Unidos reconoció por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio

Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que dispone de armas desplegadas en la órbita terrestre. El anuncio fue realizado por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, quien aseguró que esos sistemas tienen como objetivo proteger a las fuerzas estadounidenses frente a potenciales acciones hostiles.

La revelación se produjo durante una conferencia de la Asociación de las Fuerzas Aéreas y Espaciales, celebrada en National Harbor, Maryland. Allí, el funcionario indicó que la Fuerza Espacial de Estados Unidos ya cuenta con “armas de control espacial en órbita”.

Meink no brindó detalles sobre la cantidad de dispositivos desplegados, sus capacidades técnicas ni el momento en que comenzaron a operar. Tampoco aclaró si se trata de armamento con capacidad destructiva o de sistemas destinados a interferir, bloquear o neutralizar satélites adversarios.

Sistemas para proteger a las fuerzas estadounidenses

De acuerdo con la explicación oficial, el despliegue forma parte de una estrategia orientada a defender los recursos espaciales utilizados por las fuerzas estadounidenses y responder ante amenazas provenientes de otros países.

Los satélites cumplen un papel central en las operaciones militares modernas, debido a que proporcionan servicios de comunicación, navegación, inteligencia, vigilancia y detección de lanzamientos de misiles.

La expresión “armas de control espacial” puede abarcar tanto sistemas cinéticos —capaces de dañar físicamente un objetivo— como herramientas no cinéticas, entre ellas dispositivos de interferencia electrónica, tecnologías láser o mecanismos para bloquear comunicaciones. Sin embargo, el gobierno estadounidense no confirmó cuál de esas alternativas fue colocada en órbita.

Según informó la agencia Associated Press, la declaración constituye el primer reconocimiento oficial de una capacidad que durante años fue objeto de especulaciones dentro de la comunidad militar y aeroespacial.

El avance de la competencia militar en el espacio

El anuncio se conoció en un contexto de creciente competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia. Washington sostiene que ambos países desarrollaron tecnologías capaces de interferir o destruir satélites, considerados esenciales para las comunicaciones civiles y militares.

La creación de la Fuerza Espacial estadounidense, en 2019, marcó un cambio en la política de defensa del país. Desde entonces, el espacio comenzó a ser tratado formalmente como un dominio operativo junto con la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio.

Especialistas en seguridad espacial advirtieron que el reconocimiento podría incentivar nuevas inversiones militares y acelerar una carrera armamentista en órbita. También señalaron que la destrucción física de satélites podría generar miles de fragmentos de basura espacial, con capacidad para afectar otras naves y servicios esenciales.

Qué establece el Tratado del Espacio Exterior

El Tratado del Espacio Exterior de 1967, considerado la base del derecho espacial internacional, prohíbe colocar en órbita armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. También impide instalar ese tipo de armamento en la Luna y otros cuerpos celestes.

No obstante, el acuerdo no contiene una prohibición general sobre todas las armas convencionales en órbita. Esa zona jurídica todavía abierta alimenta el debate internacional sobre la necesidad de establecer normas más precisas para impedir una escalada militar fuera de la Tierra.

El reconocimiento de Estados Unidos no significa necesariamente que el despliegue sea reciente, sino que representa la primera admisión pública de su existencia. Hasta el momento, Washington mantiene bajo secreto las características y el alcance operativo de estos sistemas.