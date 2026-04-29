Estafa inmobiliaria: San Luis retiene las denuncias contra Márquez y Asociados y avanza hacia la imputación local

La investigación por el presunto fraude inmobiliario de Márquez y Asociados sumó un avance clave en San Luis: la Justicia confirmó que las denuncias de damnificados locales se tramitarán en el fuero provincial y no serán derivadas a Córdoba, donde se desarrolla la megacausa principal.

La decisión permite que el proceso avance en territorio sanluiseño y abre la puerta a una eventual imputación formal contra los responsables en la jurisdicción local.

En paralelo, en Córdoba, la Cámara de Acusación ratificó la prisión preventiva de los principales imputados: los hermanos Juan Pablo Márquez y Ariel Márquez, junto a Matías Márquez, Lucas Márquez y el contador Ramiro Nieva. La resolución respaldó la investigación del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, y consolidó la hipótesis de una estructura organizada de estafas inmobiliarias a gran escala, con miles de damnificados en distintas provincias.

Foco en las víctimas de San Luis

En la provincia, la causa avanza con eje en las denuncias locales. El abogado de un grupo de damnificados, Maximiliano del Signore, confirmó que al menos 10 casos ya fueron formalizados, aunque estimó que los afectados podrían ser cerca de 50.

Según explicó, el mecanismo operaba bajo un esquema similar a un sistema Ponzi: se ofrecían viviendas a precios accesibles, pero se exigía que los clientes aportaran el terreno y sumas de dinero. Sin embargo, las construcciones nunca se concretaban.

Los testimonios indican que la operatoria incluía la elaboración de planos, la intervención de supuestos profesionales y la firma de contratos que otorgaban una apariencia de legalidad. En algunos casos, las familias habrían entregado entre 45 mil y 50 mil dólares.

Avance procesal en la provincia

La causa dio un paso significativo cuando la Fiscalía de Instrucción N°4 logró que las actuaciones de San Luis y Villa Mercedes no fueran absorbidas por la Justicia cordobesa.

En ese marco, los imputados —actualmente detenidos en el penal de Bouwer— ya fueron notificados en los términos del artículo 38 del Código Procesal Penal, lo que representa un primer avance hacia la formulación de cargos en la provincia.

El expediente local se encuentra bajo la órbita del fiscal Javier Amitrano, con intervención previa de la fiscal Antonella Romagnoli. La estrategia de la querella apunta a que el proceso avance íntegramente en San Luis y que eventualmente los juicios se desarrollen en la jurisdicción.

Posibles nuevas imputaciones

La investigación también podría ampliarse. Desde la representación de los damnificados advirtieron que habría profesionales involucrados, especialmente en la firma de planos de obra, cuya actuación debería ser analizada.

Además, se plantearon dudas sobre la validez de algunas matrículas profesionales, lo que podría derivar en nuevas líneas de investigación, incluso con intervención del Colegio de Arquitectos de San Luis.

Impacto económico y social

Las denuncias incluyen perjuicios económicos millonarios: se registran casos de hasta 45 millones de pesos y otros de 13 millones, siempre vinculados a promesas de vivienda o inversión que nunca se concretaron.

La causa Márquez y Asociados se convirtió en una de las investigaciones por presunta estafa inmobiliaria más relevantes del país. Su impacto social es significativo: muchas familias aseguran haber invertido ahorros de toda la vida con la expectativa de acceder a una vivienda propia.

Mientras tanto, la causa sigue en etapa investigativa. El análisis de documentación secuestrada y el cruce de datos financieros serán determinantes para establecer el alcance total de las maniobras y definir eventuales responsabilidades penales.