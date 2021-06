“Estas gorda, tenés que bajar de peso” la humillación que sufrió la joven que fue a pedir un presupuesto a un gym de Villa Mercedes.

El pasado 22 de junio, una joven de la ciudad de Villa Mercedes, se acercó al gimnasio ubicado por calle Ardiles, entre Av. Mitre y Pedernera, para pedir un presupuesto. Ella y una amiga querían comenzar a realizar actividad física, pero cuando llegó al lugar, tuvo que vivir una de las peores experiencias de su vida, fue humillada por un entrenador que se encontraba en el lugar, quien la trató de manera despectiva, refiriéndose a su cuerpo, a tal punto de hacerla llorar.

Anuncio

Antonella Mansilla, quien tiene 19 años de edad y acaba de ser mamá hace algunos meses, decidió junto a una amiga comenzar a concurrir al gimnasio para poder cuidar su salud. Fue así que llegó a este lugar donde fue atendida por una joven que le explicó como son los turnos y cual era el valor de la cuota mensual, “siempre fui respetuosa al dirigirme a ella, solo quería información” contó Mansilla a Villa Mercedes Info, quién angustiada comenzó a relatarnos los hechos sucedidos ese día.

A muy poca distancia de la joven que atendió a Antonella, se encontraba el entrenador que comenzó a “mirarla de una manera despectiva” hasta que en un momento le pregunta si era para ella, a lo que ella contesta “para una amiga y para mi”. Anto siguió consultando por las modalidades y el siguió contestando “con un tono prepotente y de superioridad”. “A todo esto yo ya me sentía incomoda y de la nada dice, cito sus palabras, estas gorda, tenés que bajar de peso.” dijo Antonella.

La joven que se encontraba en el lugar, trató de detener a esta persona y le pidió a Mansilla que solo hablara con ella, pero el instructor seguía humillándola con comentarios referido a su estado físico.

Anuncio

“Me dijiste que estaba gorda, a mi eso no me gusta”, fueron las palabras que utilizó Antonella para retirarse del lugar y a consecuencia de este hecho, largarse en llanto en la vereda del lugar. “Me agarró un ataque de pánico, sentía que no podía respirar” manifestó.

Antonella sufre de trastornos alimenticios, que trata con su psicóloga. “Me miro al espejo y y me veo cada vez más gorda, que me haya pasado esto en el gimnasio es muy fuerte y me mata por dentro”.

La denuncia ya fue realizada en la fiscalía y espera se haga justicia por este hecho humillante que tuvo que sufrir en un lugar donde se supone se debe ayudar a las personas a mejorar su forma de vida.