Este domingo unos 300 niños serán protagonistas del regreso de “Callecita Angosta”

El festival llegará a su edición 25. Esta vez solo habrá danza, de la mano de once academias.

El histórico escenario “Alfonso y Zavala” volverá a iluminarse con el talento de los bailarines más pequeños de la ciudad. La tradicional Callecita Angosta regresará tras el año de pandemia y justo para alcanzar su edición número 25. Este domingo, más de 300 niños de once academias subirán a escena y lucirán las coreografías que prepararon durante los últimos meses.

“Nos pone muy contentos que esta propuesta continúe, ya que el año pasado estuvimos tan preocupados y asustados por el virus que nos tuvo mal a todos. Los chicos lo padecieron y por eso volver a actuar para ellos es una alegría enorme. Y está muy bien que sucedan estas cosas porque necesitan estos desahogos espirituales que da el arte”, expresó María Eva Ortiz, una de las fundadoras del festival.

La mujer es licenciada en Folclore y forjó su historia desde muy joven en el mundo de la danza. Junto a su marido fueron los profesores de la academia Pampa y Cielo, y de ese vínculo tan cercano con la disciplina, nació la idea de crear un encuentro infantil, que se concretó por primera vez en 1994. “Queríamos darles un espacio a los niños en ese lugar tan majestuoso, con toda la tecnología y la posibilidad de lucirse como lo hacían los artistas nacionales que venían. Desde ese momento se hizo prácticamente todos los años”, recordó.

Callecita Angosta se transformó, con el pasar del tiempo, en una gran vidriera en la que las agrupaciones, las escuelas y los centros culturales podían mostrar todo lo que habían trabajado durante las clases y los talleres, mientras que a los chicos les permitía perder el miedo de enfrentar a un gran público.

“Creemos que esta es una gran oportunidad para todos, porque generalmente las galas particulares se hacen en espacios más reducidos. Mientras que acá es todo mucho más amplio”, agregó.

El encuentro arrancará a las 18 en el predio de la Calle Angosta. Esta vez, la convocatoria se hizo únicamente a nivel local y solo entre grupos de baile y no de música, “para evitar la aglomeración en consonancia con los cuidados por el coronavirus”, aclaró Ortiz. Solo hay dos academias que no participarán porque no han podido retomar sus actividades desde los frenos que impusieron las restricciones sanitarias, pero las demás son prácticamente todas las que existen en Villa Mercedes. Entre todas, superarán los 300 integrantes, que tienen desde 3 hasta 13 años aproximadamente.

Como es costumbre, la entrada será libre y gratuita, y mientras los artistas mueven el cuerpo al ritmo de gatos, cuecas y chacareras, habrá un patio de comidas y puestos de artesanos para que puedan disfrutar los visitantes.

“Es una gran satisfacción ver la cantidad de gente que baila y que cultiva nuestras danzas. El nivel que tenemos en la ciudad es muy alto, por lo que es un semillero muy grande”, señaló la organizadora del encuentro.