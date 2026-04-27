Este martes se tratará la polémica ordenanza que propone multar a la gente que revisa la basura

Este martes ingresará al debate en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes una de las iniciativas que más controversia generó en los últimos días: el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Lucas Sapino, que propone sanciones económicas para personas que revisen residuos en la vía pública.

La propuesta despertó rápidamente críticas de distintos sectores sociales, gremiales y políticos, quienes interpretaron la medida como un castigo hacia personas en situación de vulnerabilidad. Entre las voces que expresaron su rechazo se encuentra el Frente Sindical de San Luis, que cuestionó duramente la iniciativa y pidió su revisión.

En medio de la polémica, el propio Sapino salió a aclarar en distintos medios de comunicación que el proyecto “fue mal entendido” y que la intención no sería sancionar la pobreza, sino evitar la rotura de bolsas y la dispersión de residuos en la vía pública.

El edil también reconoció que se trata de una propuesta que debería pasar a comisión para ser debatida, modificada y eventualmente consensuada con otros sectores antes de una eventual aprobación.

Desde distintos espacios se advirtió que la redacción actual del proyecto podría prestarse a interpretaciones ambiguas, motivo por el cual se espera un fuerte debate legislativo en la sesión de este martes.

Mientras tanto, la discusión ya trascendió el ámbito político y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos expresaron posiciones encontradas sobre la propuesta.

Todo indica que la iniciativa será uno de los temas centrales de la jornada legislativa.