Este miércoles Diputados votará el desafuero de Joaquín Beltrán por la causa Molino Fénix

La Cámara de Diputados de San Luis tiene previsto tratar este miércoles el pedido de desafuero del diputado Joaquín Beltrán, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix, de Villa Mercedes.

La decisión será clave para el avance de la investigación judicial, ya que el legislador mantiene actualmente la inmunidad derivada de sus fueros parlamentarios. Para aprobar el desafuero será necesario reunir el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes.

Qué investiga la Justicia en la causa Molino Fénix

La investigación apunta a determinar la existencia de un presunto perjuicio superior a los 900 millones de pesos contra la Administración Pública, a partir de hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2023 durante la administración del complejo cultural villamercedino.

En el marco del expediente, el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, dispuso 60 días de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel.

Por su parte, Diego Torres permanece en libertad luego de haberse presentado espontáneamente ante la Justicia y mantenerse a derecho.

La situación de Joaquín Beltrán es diferente debido a su condición de legislador provincial. El magistrado señaló que no podía avanzar con una medida coercitiva mientras mantenga sus fueros parlamentarios.

A partir de esa situación, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador.

La acusación contra Joaquín Beltrán

De acuerdo con la acusación fiscal, Beltrán está señalado como presunto jefe de una asociación ilícita, junto con Anabela Lucero. Los restantes imputados están sindicados como presuntos partícipes necesarios.

Entre las maniobras que forman parte de la investigación aparecen presuntas contrataciones directas con empresas radicadas fuera de la provincia de San Luis.

También se incorporó al análisis documentación vinculada con 116 cheques, de los cuales, según la investigación, solamente cuatro habrían estado en orden.

Otro de los puntos bajo investigación es el presunto borrado remoto de información de teléfonos celulares que se encontraban bajo custodia judicial, circunstancia que también fue incorporada al expediente.

El audio incorporado a la investigación

Entre los elementos reunidos por los investigadores figura un audio atribuido a Beltrán en una conversación con Diego Torres, relacionada con el retiro nocturno de mobiliario del Complejo Molino Fénix.

En la grabación incorporada al expediente se escucha una conversación en la que se analiza cómo retirar elementos del lugar y la posibilidad de utilizar un camión junto a una salida de emergencia.

Según el contenido atribuido al legislador, en uno de los fragmentos se escucha: “Está hasta las tetas el cine, no sé por dónde mierda vamos a sacar las cosas”.

En otro tramo se hace referencia a la posibilidad de “cargar directamente sin que vean que estamos sacando afuera los muebles”.

El contenido y el contexto de esas conversaciones forman parte de los elementos que deberán ser valorados dentro del proceso judicial.

Los votos que serán clave en Diputados

El foco político estará puesto ahora en la sesión de este miércoles. El desafuero solamente podrá aprobarse si obtiene el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes.

En el escenario previo a la votación, el oficialismo no tendría garantizado por sí solo el número necesario para aprobar la medida.

Por ese motivo, la atención estará especialmente concentrada en la posición que adopte el bloque Frente Unidad Justicialista, presidido por Lucas Caymes.

Dentro de ese espacio también serán observadas las posturas de los diputados Sergio Dacuña y Walter Aguilar.

La cantidad de legisladores presentes será determinante, ya que el cálculo de los dos tercios se realizará sobre quienes efectivamente participen de la sesión y voten el pedido de desafuero.

El antecedente del desafuero de Ariel Rosendo

El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, recordó que existe un antecedente reciente en la Legislatura de San Luis, aunque correspondiente a la Cámara de Senadores.

Se trata del caso del exsenador provincial Ariel Rosendo, cuyo desafuero fue solicitado por la Justicia en junio de 2022 y finalmente aprobado por el Senado provincial en septiembre de ese mismo año.

La sesión de este miércoles marcará así una instancia decisiva para determinar si Joaquín Beltrán conserva su inmunidad parlamentaria o queda habilitado el avance de las medidas judiciales condicionadas actualmente por sus fueros.