Este viernes vuelve la atención en los bancos pero habrá restricciones

Sólo atenderán a los jubilados que no puedan cobrar por cajero automático o retirar efectivo en comercios, e ingresarán hasta 10 personas por tanda.

El Secretario de Gobierno Diego Ochoa participó de una reunión con el Secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Villa Mercedes, Claudio Nazario, y los gerentes Ana Massa Alcántara de Santander Río; Ana Sheinter, Livia Calfa, Fernando Mamy y Nazareno Sanmartín de Supervielle; José Villegas del Columbia, Diego Rovati del Francés, José Gutiérrez del Galicia, y Rodrigo Rolfi y José Luis Vega Romero de Nación. También estuvo el Jefe de la Unidad Regional II, el comisario Oscar Contrera.

En el encuentro, los representantes de las entidades confirmaron que el próximo viernes abrirán las sucursales exclusivamente para el cobro de jubilaciones y asignaciones de Anses.

“Si no es realmente una necesidad que vaya un adulto a retirar por caja, les pedimos que lo haga el apoderado, o que cobre por cajero, o en los supermercados o farmacias que entregan efectivo con las compras. Además, hacemos especial hincapié en la seguridad al horario de cierre, porque a las 13 cierran las puertas y como no podemos aglomerar gente, no vamos a autorizar el ingreso de los que quedaron afuera”, remarcó Nazario.

El secretario general indicó que sólo podrán hacer extracciones. La apertura de las entidades bancarias será entre las 8 y las 8:30 hasta las 13 y permitirán el ingreso de hasta 10 personas en la sucursal.

Los voluntarios de la Subsecretaría de Defensa Civil y los efectivos de la Policía de la Provincia colaborarán con el ordenamiento de los clientes en las veredas, para que tomen la distancia adecuada y brinden la seguridad necesaria.

La actividad bancaria retomará la semana que viene, entre el lunes 6 y el miércoles 8.